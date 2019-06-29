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В Бобруйске открыли Аллею городов-побратимов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре Бобруйска открыли Аллею городов-побратимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой подарок город получил в честь празднования 75-летия освобождения Беларуси и Дня города. Череда мероприятий стартовала с торжественного митинга на площади Победы и парада воинов Бобруйского гарнизона.
Продолжилось празднование на улицах города – жители и гости смогли посетить фестиваль еды и побывать на праздничных концертах.
Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Аллея включает 12 пилонов. На каждом изображена главная достопримечательность города-побратима и информация о нем. В городе на Березине не сомневаются, что количество пилонов партнерских городов будет увеличиваться.
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Новости Беларуси. В центре Бобруйска открыли Аллею городов-побратимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой подарок город получил в честь...
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