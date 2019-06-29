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«Ребята, приходите и участвуйте»: рассказываем, чем порадует последний день главной фан-зоны II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой спортивный праздник минчанам и гостям города дарят в фан-зонах. Продолжается развлекательная программа и на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, работа центральной фан-зоны вторых Европейских игр 30 июня продлена. Все подробности – у корреспондента Ксении Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
Решили прогуляться с женой, может быть, сувенирную продукцию купить.
Хорошая погода, хорошее мероприятие – почему не прийти.
Купили рюкзачки и подушечки, и детям футболки. У нас много внуков, которым нужны сувениры.
Очень классно все. Всегда дружелюбно все, все так благоустроено, все так насыщено – мы здесь просто отдыхаем.
Мы из Латвии, так что привет вам. Все отлично, мероприятие классное, так что, ребята, приходите и участвуйте. Все классно, вы большие молодцы!
Ксения Худолей:
Татьяна Шунтова, координатор главной фан-зоны II Европейских игр:
Все удалось. Прошли очень ярко, сочно, красочно все дни, каждый по-своему у каждой страны. Одни танцевали, другие кормили, третьи пели.
У нас на самом деле огромной популярностью тут Лесик пользуется, это отдельная звезда фан-зоны. И на самом деле настроение – я изнутри могу сказать – у всех, кто работает уставшее, но категорично удовлетворенное.
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«Ребята, приходите и участвуйте»: рассказываем, чем порадует последний день главной фан-зоны II Европейских игр
Новости Беларуси. Большой спортивный праздник минчанам и гостям города дарят в фан-зонах. Продолжается развлекательная программа и на площадке у Дворца спорта,...
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