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У жительницы Барановичей выявили туляремию
Источник материала: Партизан
На сайте ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» появилась информация о том, что в Барановичах выявили туляремию.
Специалисты сообщают, что бактерии туляремии являются самыми заразными. Ими возможно заразиться, буквально вдохнув минимальное количество микробов.
Заболевание не передается от человека к человеку, но можно заразиться от животных.
Эксперты указывают, что заразиться можно при контакте с инфицированным животным, при укусах зараженных комаров и клещей, при заглатывании воды в открытых водоемах, а также при вдыхании бактерий.
К заболеванию наиболее восприимчивы кролики, зайцы и грызуны.
По данным регионального ведомства, в Брестской области 37 природных очагов туляремии.
Среди симптомов заражения выделяют: отечность лица, конъюнктивит, воспаление лимфатических узлов, потерю аппетита, нарушение сна, кашель.
Также в начале заболевания может резко повыситься температура до плюс 38,5-40 градусов. Через некоторое время на слизистой оболочке полости рта появляются точечные кровоизлияния и сероватый налет.
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На сайте ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» появилась информация о том, что в Барановичах выявили туляремию.
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