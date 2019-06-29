ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У жительницы Барановичей выявили туляремию

30.06.2019 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На сайте ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» появилась информация о том, что в Барановичах выявили туляремию.

Специалисты сообщают, что бактерии туляремии являются самыми заразными. Ими возможно заразиться, буквально вдохнув минимальное количество микробов.

Заболевание не передается от человека к человеку, но можно заразиться от животных.

Эксперты указывают, что заразиться можно при контакте с инфицированным животным, при укусах зараженных комаров и клещей, при заглатывании воды в открытых водоемах, а также при вдыхании бактерий.

К заболеванию наиболее восприимчивы кролики, зайцы и грызуны.

По данным регионального ведомства, в Брестской области 37 природных очагов туляремии.

Среди симптомов заражения выделяют: отечность лица, конъюнктивит, воспаление лимфатических узлов, потерю аппетита, нарушение сна, кашель.

Также в начале заболевания может резко повыситься температура до плюс 38,5-40 градусов. Через некоторое время на слизистой оболочке полости рта появляются точечные кровоизлияния и сероватый налет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте ГУ «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» появилась информация о том, что в Барановичах выявили туляремию.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Весновском детском доме строится храм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика