У жительницы Барановичей выявили туляремию

Специалисты сообщают, что бактерии туляремии являются самыми заразными. Ими возможно заразиться, буквально вдохнув минимальное количество микробов.





Заболевание не передается от человека к человеку, но можно заразиться от животных.





Эксперты указывают, что заразиться можно при контакте с инфицированным животным, при укусах зараженных комаров и клещей, при заглатывании воды в открытых водоемах, а также при вдыхании бактерий.





К заболеванию наиболее восприимчивы кролики, зайцы и грызуны.





По данным регионального ведомства, в Брестской области 37 природных очагов туляремии.





Среди симптомов заражения выделяют: отечность лица, конъюнктивит, воспаление лимфатических узлов, потерю аппетита, нарушение сна, кашель.





Также в начале заболевания может резко повыситься температура до плюс 38,5-40 градусов. Через некоторое время на слизистой оболочке полости рта появляются точечные кровоизлияния и сероватый налет.