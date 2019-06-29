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Приходят и берут. Белорусы побили очередной рекорд по кредитам

30.06.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы продолжают наращивать долги по кредитам. К 1 июня население должно было банкам 12 миллиардов 371,5 миллиона рублей.

Такие данные приводятся в статистике Национального банка. В нее включены потребительские кредиты, займы на приобретение жилья и автомобилей, оформленные карты рассрочки.

Нынешний показатель заложенности является рекордным. Ровно год назад белорусы вышли за пределы 10 миллиардов, а в ноябре 2018 года общий долг перед банками составил более 11 миллиардов.

За май текущего года объем задолженности увеличился на 190,9 млн рублей. Месяцем ранее — на 207,9 млн рублей, а в марте — на 145,6 миллиона. По итогам февраля и января рост составил 98,5 и 132,2 миллиона рублей соответственно.

Задолженность белорусов по потребительским кредитам к 1 июня оценивалась в 4 млрд 772,6 млн рублей. Это на 87,9 млн рублей больше по сравнению с маем.

Взятые в долг средства на покупку недвижимости по состоянию на начало мая выросли на 7 млрд 598,9 млн рублей, что на 103,1 млн рублей выше показателя предыдущего месяца.

В связи со сложившейся ситуацией власти могут ужесточить правила предоставления потребительских кредитов. Такую возможность не исключает регулятор.

 
 
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Белорусы продолжают наращивать долги по кредитам. К 1 июня население должно было банкам 12 миллиардов 371,5 миллиона рублей.
 
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