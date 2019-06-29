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Поступивших этим летом в магистратуру заберут в армию уже осенью

30.06.2019 16:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последний день парламентской сессии депутаты изменили правила призыва: по старым нормам можно было получить отсрочку от армии сначала для учебы в вузе, потом – для учебы в аспирантуре.

Теперь отсрочка возможна только один раз, пишет officelife.media.

Применят ли этот закон к молодым людям, которые прямо сейчас поступают в вуз, магистратуру и аспирантуру?
Как пояснили Office Life в Палате представителей, абитуриенты, которые отучились в среднеспециальных учебных заведениях, поступили сейчас в вуз, но еще не служили в армии, в самом деле могут быть призваны уже осенью 2019 года. То же касается поступающих в аспирантуру и магистратуру.


Это значит, что новоиспеченному студенту – бывшему учащемуся колледжа, аспиранту или магистранту – придется сразу же брать академический отпуск на время службы в армии.

Правда, в законе прописано, что он вступает в силу через десять дней после официального опубликования, а многие технические нюансы воплощения закона пока неизвестны. 


 
 
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В последний день парламентской сессии депутаты изменили правила призыва: по старым нормам можно было получить отсрочку от армии сначала для учебы в вузе, потом –...
 
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