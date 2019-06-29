Поступивших этим летом в магистратуру заберут в армию уже осенью

Теперь отсрочка возможна только один раз, пишет

Применят ли этот закон к молодым людям, которые прямо сейчас поступают в вуз, магистратуру и аспирантуру?

Как пояснили Office Life в Палате представителей, абитуриенты, которые отучились в среднеспециальных учебных заведениях, поступили сейчас в вуз, но еще не служили в армии, в самом деле могут быть призваны уже осенью 2019 года. То же касается поступающих в аспирантуру и магистратуру.









Это значит, что новоиспеченному студенту – бывшему учащемуся колледжа, аспиранту или магистранту – придется сразу же брать академический отпуск на время службы в армии.





Правда, в законе прописано, что он вступает в силу через десять дней после официального опубликования, а многие технические нюансы воплощения закона пока неизвестны.



