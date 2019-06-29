Противники аккумуляторного завода вновь вышли на главную площадь Бреста

TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. Люди обсуждали последние новости, связанные с аккумуляторным заводом. В частности, инициативу правительства создать рабочую группу, которая посетит аналогичные производства в соседних странах. В пиковый момент на центральной городской площади Ленина присутствовало свыше 200 человек, сообщилправозащитник Роман Кисляк. Люди обсуждали последние новости, связанные с аккумуляторным заводом. В частности, инициативу правительства создать рабочую группу, которая посетит аналогичные производства в соседних странах.





— Обычно лошадь впереди повозки ставят, а не наоборот. Мы это предлагали еще в феврале. Говорили: возьмите опыт других стран, проверьте, посмотрите, что там. Нам заявляли, что все будет хорошо, — прокомментировал правительственную инициативу один из лидеров протеста Дмитрий Бекалюк.





Второй темой для обсуждения стало задержание сооснователя аккумуляторного завода в Бресте директора компании «ПАК-управление» Виктора Лемешевского. По мнению еще одного лидера протеста Демьяна Лепесевича, это не успокоит людей:





— Может, это просто уловка? Задержали, рассказали, чтобы народ успокоить. Это тоже вариант. Веры им нет. […] Когда Лемешевский точно сядет в тюрьму и точно вывезут с этого завода оборудование, тогда я лично скажу, что власть сделала все согласно букве закона.





Около 12.45 собравшиеся прошли колонной по центральным улицам города по маршруту: улица Пушкинская — улица Советская.





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Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.





29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались: городские власти под разными предлогами не давали добро.





Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.





14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.



