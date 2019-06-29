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На мостах в Минске вывесили антипутинские лозунги
Источник материала: Партизан
В Минске на нескольких мостах сегодня утром появились растяжки с антипутинскими лозунгами.
Как сообщает
Планируется, что глава соседнего государства примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр в Минске.
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В Минске на нескольких мостах сегодня утром появились растяжки с антипутинскими лозунгами.
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