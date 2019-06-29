«Красный пищевик» построил зефирный логистический центр

ОАО «Красный пищевик» открыло логистический центр. Он построен на территории предприятия в Бобруйске.









Логистический центр стал самым высоким зданием на площадке фабрики. Его высота 18 метров. Площадь склада около 2,3 тыс. кв. м. Здесь может храниться более 1 600 т зефира и других сладостей, выпускаемых предприятием.





Склад оборудован системой климат-контроля, поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим. Стоимость объекта составила около 8 млн рублей. Он профинансирован за счет собственных средств и кредитов.