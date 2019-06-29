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Стали известны лидеры в медальном зачете на Евроиграх

30.06.2019 15:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наибольшее количество наград взяли спортсмены из России (94 медали). На втором месте оказались белорусы с 61 медалью. Третье место заняла Италия (35 медалей).


Медальный зачет по состоянию на 13:00 30 июня 2019 г. Источник: minsk2019.by

Вечером 30 июня состоится церемония закрытия ІІ Европейских игр.

 
 
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Наибольшее количество наград взяли спортсмены из России (94 медали). На втором месте оказались белорусы с 61 медалью. Третье место заняла Италия (35 медалей).
 
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