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Стали известны лидеры в медальном зачете на Евроиграх
Источник материала: Партизан
Наибольшее количество наград взяли спортсмены из России (94 медали). На втором месте оказались белорусы с 61 медалью. Третье место заняла Италия (35 медалей).
Медальный зачет по состоянию на 13:00 30 июня 2019 г. Источник: minsk2019.by
Вечером 30 июня состоится церемония закрытия ІІ Европейских игр.
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Наибольшее количество наград взяли спортсмены из России (94 медали). На втором месте оказались белорусы с 61 медалью. Третье место заняла Италия (35 медалей).
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