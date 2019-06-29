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СМИ: в польской IKEA уволили сотрудника. Из-за веры он отказался ходить на акции ЛГБТ

30.06.2019 17:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В польских СМИ обсуждают историю о том, как в одном из магазинов IKEA уволили сотрудника, который выступал против принуждения работников участвовать в акциях в поддержку ЛГБТ. На эту историю так же обратило внимание Министерство юстиции Польши, пишет TUT.by со ссылкой на агентство «Польское радио».

СМИ сообщают, что работник IKEA аргументировал отказ ходить на митинги ЛГБТ своим вероисповеданием – он цитировал фрагменты Старого и Нового Заветов. Сегодня, 30 июня, по этому поводу было опубликовано заявление вице-министра юстиций Марцина Романовского. Он написал, что «с возмущением воспринял информацию о действиях торговой сети IKEA».

«Увольнение работника по причине выраженного им отношения, касающегося акции, пропагандирующей идеологию ЛГБТ, я оцениваю как дискриминацию и нарушение свободы совести и вероисповедания», – написал Романовский. Кроме того он уточнил, что продвижение идеологии ЛГБТ лежит вне сферы обязанностей сотрудника и что, согласно польской конституции и Уголовному кодексу, никого нельзя заставлять поддерживать действия, которые противоречат его совести или исповедуемой им религии.

И еще: замминистра юстиции дополнил, что в прокуратуру поступает информация о других работниках сети IKEA, которые заявляют о нарушении своих прав в связи с навязыванием им взглядов, противоречащих их совести и вероисповеданию.

 
 
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В польских СМИ обсуждают историю о том, как в одном из магазинов IKEA уволили сотрудника, который выступал против принуждения работников участвовать в акциях в...
 
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