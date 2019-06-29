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СМИ: в польской IKEA уволили сотрудника. Из-за веры он отказался ходить на акции ЛГБТ
Источник материала: KYKY>
В польских СМИ обсуждают историю о том, как в одном из магазинов IKEA уволили сотрудника, который выступал против принуждения работников участвовать в акциях в поддержку ЛГБТ. На эту историю так же обратило внимание Министерство юстиции Польши,
СМИ сообщают, что работник IKEA аргументировал отказ ходить на митинги ЛГБТ своим вероисповеданием – он цитировал фрагменты Старого и Нового Заветов. Сегодня, 30 июня, по этому поводу было опубликовано заявление вице-министра юстиций Марцина Романовского. Он написал, что «с возмущением воспринял информацию о действиях торговой сети IKEA».
«Увольнение работника по причине выраженного им отношения, касающегося акции, пропагандирующей идеологию ЛГБТ, я оцениваю как дискриминацию и нарушение свободы совести и вероисповедания», – написал Романовский. Кроме того он уточнил, что продвижение идеологии ЛГБТ лежит вне сферы обязанностей сотрудника и что, согласно польской конституции и Уголовному кодексу, никого нельзя заставлять поддерживать действия, которые противоречат его совести или исповедуемой им религии.
И еще: замминистра юстиции дополнил, что в прокуратуру поступает информация о других работниках сети IKEA, которые заявляют о нарушении своих прав в связи с навязыванием им взглядов, противоречащих их совести и вероисповеданию.
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В польских СМИ обсуждают историю о том, как в одном из магазинов IKEA уволили сотрудника, который выступал против принуждения работников участвовать в акциях в...
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