Президент РФ и глава МОК отметили высокую организацию Европейских игр в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Белоруссия успешно справилась с организацией и проведением Вторых Европейских игр, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в воскресенье.

"Думаю, что мы можем поздравить Беларусь с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне", - сказал президент РФ.

"Для всех любителей спорта ваш приезд в Беларусь - также большое событие", - отметил Путин.

"Это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются", - добавил российский президент.

Со своей стороны Бах поздравил президента РФ с успешным выступлением российских спортсменов в Минске.

"Насколько я информирован, (российские спортсмены - ИФ) уже пересекли линию в 100 медалей", - сказал глава МОК. Он назвал такой результат большим успехом и напомнил, что "соревнования в Минске являются квалификационными перед" Олимпиадой в Токио в 2020 году.

"Я разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Беларусь с организацией Европейских игр. Атмосфера на стадионах очень хорошая", - добавил Бах.

Со своей стороны Путин отметил, что внимательно слушал недавнее выступление главы МОК в Осаке в рамках саммита G20. Президент РФ пожелал Международному олимпийскому комитету успехов в организации предстоящих Олимпийских игр в Токио. "Организацией Игр занимаются наши друзья", - сказал российский лидер.

Бах, в свою очередь, сказал, что во время выступления в Осаке "надо было попросить мировых лидеров, чтобы они поддержали Олимпийские игры, которые объединяют народы".

"Потому что в эти тяжелые времена, которые переживают многие страны, слово Олимпийского комитета тоже может принести мир", - добавил глава МОК.

"Думаю, в этом вас все поддержат", - сказал президент России.

Затем Путин и Бах направились в зал, где проходит церемония награждения победителей и призеров Вторых Европейских игр по спортивной гимнастике.