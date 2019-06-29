Большой городской пикник прошел в Могилеве на новом месте. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в рамках Дня города прошел «Большой городской пикник». Это уже традиционное мероприятие, которое могилевчане добровольно организуют для жителей и гостей города. В этом году праздник отметил пятую годовщину и перебрался на новое место — парк в Подниколье.



Фото: Денис Васильков

По задумке организаторов, «Большой городской пикник» — это праздник для тех, кто хочет хорошо провести время на свежем воздухе, в кругу родных или друзей, без алкоголя и табака, но с пользой и весельем. Мероприятие в этом году посетили около десяти тысяч человек. Работало более двадцати тематических зон: от лекций и творчества — до йоги и восточных единоборств.

Праздник провел «Центр городских инициатив» при поддержке Могилевского исполкома. Команде организаторов из двадцати пяти человек помогало более шестидесяти волонтеров. Более тридцати партнеров от бизнеса в этом году содействовали проведению пикника.

— Атмосфера была нереальной! Получился настоящий праздник города, — поделился своими впечатлениями руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.













































































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