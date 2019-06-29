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Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации

30.06.2019 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На встрече с главой МОК Александру Лукашенко была вручена юбилейная медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации

Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации

На память о посещении вторых Европейских игр подарки и сувениры от главы государства получили и высокие гости.

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Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации

Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации

Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации

Люди в материале: Александр Лукашенко, Томас Бах
 
 
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Новости Беларуси. На встрече с главой МОК Александру Лукашенко была вручена юбилейная медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию...
 
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