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Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На встрече с главой МОК Александру Лукашенко была вручена юбилейная медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На память о посещении вторых Европейских игр подарки и сувениры от главы государства получили и высокие гости.
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Новости Беларуси. На встрече с главой МОК Александру Лукашенко была вручена юбилейная медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию...
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