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Томас Бах: «С нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дальнейшее сотрудничество Беларуси по линии олимпийского движения обсуждалось с главой МОК. Александр Лукашенко встретился с Томасом Бахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортивный функционер прилетел в Минск утром 30 июня. Он примет участие в церемонии закрытия вторых Европейских игр, а также посетит соревнования и ряд спортивных арен.
Кстати, зарубежный гость не первый раз в Беларуси. Томас Бах рассказал Президенту, что в нашей стране он был 50 лет назад в качестве спортсмена, и у него остались очень приятные впечатления. Не многие знают тот факт, что сегодняшний глава Международного олимпийского комитета – неоднократный победитель и призер чемпионатов мира по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:
Кстати, спортивная атмосфера сегодня чувствовалась и во Дворце Независимости. Томас Бах посмотрел на экспонаты выставки «Спорт XXI века в скульптуре».
А уже после, общаясь с журналистами, отметил высокий уровень организации, а также поздравил белорусскую команду с успешным выступлением.
Томас Бах:
Кроме того, я слышал очень хорошие отзывы об организации Игр. Я знаю, что было задействовано много волонтеров, которые поспособствовали успешному проведению этих мероприятий. Я намерен посетить некоторые соревнования, а также ознакомиться со спортивной инфраструктурой Минска. Ну и, конечно, с нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу.
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Новости Беларуси. Дальнейшее сотрудничество Беларуси по линии олимпийского движения обсуждалось с главой МОК. Александр Лукашенко встретился с Томасом Бахом,...
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