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Томас Бах: «С нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу»

30.06.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дальнейшее сотрудничество Беларуси по линии олимпийского движения обсуждалось с главой МОК. Александр Лукашенко встретился с Томасом Бахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивный функционер прилетел в Минск утром 30 июня. Он примет участие в церемонии закрытия вторых Европейских игр, а также посетит соревнования и ряд спортивных арен.

Томас Бах: «С нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу»

Кстати, зарубежный гость не первый раз в Беларуси. Томас Бах рассказал Президенту, что в нашей стране он был 50 лет назад в качестве спортсмена, и у него остались очень приятные впечатления. Не многие знают тот факт, что сегодняшний глава Международного олимпийского комитета – неоднократный победитель и призер чемпионатов мира по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион.

Томас Бах: «С нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша страна немного похожа на отдельные области Германии по своему климатическому ландшафту. Но есть действительно Богом данные, святые места с точки зрения природы. Как вы знаете, Беларусь не перенаселена, хотя по площади мы где-то треть объединенной Германии занимаем. Но 10 миллионов населения плюс 3 миллиона туристов – это очень мало. С одной стороны, это плохо, что населения недостаточно, с другой стороны – хорошо, страна не перенаселена, очень много свободного пространства. Вы, наверное, это по Минску почувствовали.

Томас Бах: «С нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу»

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:
Я впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена и с тех пор это мой первый визит в Беларусь. У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор.

Томас Бах: «С нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу»

Кстати, спортивная атмосфера сегодня чувствовалась и во Дворце Независимости. Томас Бах посмотрел на экспонаты выставки «Спорт XXI века в скульптуре».

Томас Бах: «С нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу»

А уже после, общаясь с журналистами, отметил высокий уровень организации, а также поздравил белорусскую команду с успешным выступлением.

Томас Бах: «С нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу»

Томас Бах:
Я очень благодарен за возможность поздравить всю Беларусь с прекрасными успехами, которые продемонстрировали ваши спортсмены на вторых Европейских играх. Это действительно повод для гордости.

Кроме того, я слышал очень хорошие отзывы об организации Игр. Я знаю, что было задействовано много волонтеров, которые поспособствовали успешному проведению этих мероприятий. Я намерен посетить некоторые соревнования, а также ознакомиться со спортивной инфраструктурой Минска. Ну и, конечно, с нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу.

Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации

Люди в материале: Александр Лукашенко, Томас Бах
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дальнейшее сотрудничество Беларуси по линии олимпийского движения обсуждалось с главой МОК. Александр Лукашенко встретился с Томасом Бахом,...
 
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