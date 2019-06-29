Азаренко может сыграть с Халеп после Саснович, Соболенко ждет сюрприз. Превью к Уимблдону

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Виктория Азаренко может встретиться с Симоной Халеп в третьем раунде, а Александра Саснович точно сделает это в первом круге. Арина Соболенко может впервые сыграть с кем-то из сестер Уильямс, а если нет — с ноунеймом-подростком. Вера Лапко начнет турнир с матча против первой ракетки Китая. SPORT.TUT.BY представляет расклады в одиночном женском разряде на Уимблдоне. Соревнования стартуют 1 июля.



Виктория Азаренко. Фото: Reuters

Саснович впервые сыграет с Халеп

На прошлогоднем Уимблдоне Александра Саснович (36 WTA) выступила лучше именитой соперницы. Она прошла на один раунд дальше, чем румынка Симона Халеп (7 WTA), уступив в четвертом круге представительнице Латвии Елене Остапенко.

А ведь жребий и тогда не был благосклонен к Саше. В первом раунде она соперничала с двукратной победительницей Уимблдона и главным фаворитом того розыгрыша чешкой Петрой Квитовой. За победу Петры в турнире букмекеры предлагали коэффициент 5,5. В третьем сете Саснович не отдала Квитовой ни одного гейма — 6:0. Тем временем Халеп выбыла после поражения от Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Халеп и сейчас не выглядит непобедимой. С начала сезона она проигрывает каждый четвертый матч. Симона вступила в 2019 год в качестве первой ракетки мира, и в своем первом поединке проиграла как раз той, которая сейчас возглавляет мировой рейтинг — австралийке Эшли Барти. Другие поражения Халеп терпела также от заметных игроков: той же Кербер, чешки Каролины Плишковой, голландки Кики Бертенс, американки Серены Уильямс, прогрессирующих бельгийки Элиз Мертенс, швейцарки Белинды Бенчич, американки Аманды Анисимовой и финалистки «Ролан Гаррос-2019» чешки Маркеты Вондроушовой — дважды.



Александра Саснович. Фото: Reuters

Относительно прошлогоднего Уимблдона Саснович тоже добавила в рейтинге, переместившись с 50-го места на 37-е. В 2019-м году Саша дважды побеждала игроков из топ-10. Для сравнения, у Халеп таких побед всего на одну больше.

Четыре поражения кряду на последних крупных турнирах (Рим, «Ролан Гаррос», Бирмингем, Истбурн), два из которых как раз травяные, не позволяют быть уверенным в проходе Саши во второй раунд Уимблдона даже с учетом игровых проблем Халеп. Хотя, конечно, Саша может удивить «матчем жизни», как это было прошлым летом в поединке с Квитовой.

Азаренко может пересечься с Халеп в третьем раунде

После жесткого режима противостояния с кем-нибудь из топ-10 во вторых раундах на грунтовых турнирах у Виктории Азаренко (40 WTA) появляется шанс отложить такую встречу как минимум до третьего круга, где она может сыграть с Симоной Халеп. Счет в личных встречах этих теннисисток равный — 2:2.



Виктория Азаренко с тренером Вимом Фиссеттом. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для Вики Уимблдон стартует с поединка с француженкой Ализе Корне (51 WTA). Они ровесницы, и на протяжении всей карьеры Вика никогда не проигрывала Ализе. Их шестая встреча позволит Азаренко втянуться, почувствовать ритм и наладить подачу, что пригодится в будущих раундах.

В случае успеха во втором круге Азаренко поборется с победителем пары Дарья Касаткина (Россия, 30 WTA) / Айла Томлянович (Австралия, 49 WTA). Вика была лучше Даши в Мадриде в этом году. Там же, в Мадриде, но четыре года назад, Вика обыграла Айлу. Вряд ли россиянка и австралийка способны предложить Азаренко что-либо, с чем бы она не справилась.

В перерыве между грунтовым и травяным частями сезона Вика заезжала в Минск, провела мастер-класс для детей и дала пресс-конференцию . Мы же еще успели пообщаться с ее тренером — бельгийцем Вимом Фиссеттом, под руководством которого в начале 2016 года Вика шла по графику первой ракетки мира и выиграла три турнира. Вот что, в частности, Фиссетт сказал о текущей форме подопечной.

— По игре на данный момент Вика должна быть в топ-5. Я полностью уверен в ней, как и в том, что мы добьемся успехов. Вне сомнений. […] Трудно спрогнозировать, [когда Вика станет первой ракеткой мира]. Я только знаю, что Вика не сдается: ставит перед собой цели и добивается их. Никакого давления по этому поводу мы не испытываем, а просто идем к намеченному, упорно работаем неделя за неделей.

Кстати, на Уимблдоне жребий определил Азаренко в одну восьмую часть сетки с Ариной Соболенко. Их соперничества белорусские поклонники тенниса ждут больше года. С тех самых пор, как в марте 2018-го Вика вернулась в тур после 8-месячной паузы.

Потенциально и Александра Саснович могла бы сыграть с Ариной в четвертом раунде Уимблдона, а с Викой — в третьем круге. Но, опять же, для этого Саше нужно начать с победы над Халеп.

Соболенко может впервые сыграть с кем-то из Уильямс

А конкретно — с Винус Уильямс (44 WTA).

Арина Соболенко (11 WTA) все еще высоко располагается в мировом рейтинге. За неделю Арина потеряла одну позицию, так как на турнире в Исбурне выступила хуже, чем год назад — четвертьфинал против финала, и у нее сгорело 305 очков. Чтобы отыграть потери уже на Уимблдоне, Соболенко необходимо выйти в четверфтьинал, за что положено 430 баллов.

Во многом из-за подсчета очков, что признавал тренер Арины Дмитрий Турсунов, и возросшего давления Соболенко не смогла в первую часть сезона укрепить положение в рейтинге. Далее его придется отстаивать.



Арина Соболенко. Фото: Reuters

Впрочем, именно на Уимблдоне Соболенко не надо ничего защищать, ведь в прошлом году она проиграла здесь в первом раунде. Теперь на этой стадии она сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой (139 WTA). Это должен быть легкий матч для Соболенко.

В 2019 году Рыбарикова участвовала в четырех турнирах серии «Премьер» и в двух «Шлемах» (Australian Open, «Ролан Гаррос»), где добыла всего одну победу… над игроком из второй сотни. Арина должна победить Магдалену в двух сетах, а если игра затянется, это будет говорить лишь о том, что она не может справиться с эмоциями и попадать в корт на первой подаче.

Если не Винус Уильямс, то тогда во втором круге соперником Соболенко станет самая молодая участница в истории Уимблдона — еще одна американка Кори Гауфф (313 WTA). Ей всего 15 лет. В основую сетку турнира Кори пробилась через квалификационное сито, где, к слову, даже взяла верх над игроком из топ-100 — испанкой Аленой Большовой-Задойновой (92 WTA).

Вот уж не знаешь, что лучше для Арины: сыграть с опытной Винус, которая в этом году побеждала младшую сестру Серену и Петру Квитову, или с ноунеймом-подростком. А мы помним, что в нынешнем сезоне 21-летняя минчанка несколько раз пострадала в борьбе с теннисистками, которые моложе нее. Так было с Амандой Анисимовой (17 лет) в Мельбурне и на «Ролан Гаррос», украинкой Даяной Ястремской (19 лет) в Страсбурге, австралийкой Дестани Айявой (19 лет) в Хертогенбосе.

Лапко досталась в соперники первая ракетка Китая

Ее зовут Ван Цян (15 WTA).

Выиграть теннисистку с таким рейтингом — нынче, кажется, непосильная задача для Веры Лапко (106 WTA). Лучшее, чего смогла добиться Вера с начала года, — это одна победа над игроком из топ-50.



Вера Фото: Reuters

Но и Ван Цян небезупречна. После полуфинала в Майами, в котором она уступила Симоне Халеп, китаянка ушла «в крутое пике». С тех пор она всего дважды отпраздновала успех в матчах на крупных турнирах (Бирмингем, «Ролан Гаррос»). Вера, увы, не может похвастать и этим.

Что общего у Ван Цян и Веры Лапко? Обе проиграли весной 18-летней польке Иге Швентек, которая тогда находилась на подступах к первой сотне мирового рейтинга, а сейчас занимает 63-е место и является первой ракеткой Польши. И Ван Цян, и Вере Лапко есть, о чем задуматься. Одна из них точно порадует себя победным матчем на Уимблдоне.

Расписание матчей с участием белорусок в 1-м круге Уимблдона 1 июля Александра Саснович — Симона Халеп

1-й корт. Первый запуск. Начало в 15.00 по белорусскому времени. Арина Соболенко — Магдалена Рыбарикова

3-й корт. Второй запуск. Начало не ранее в 15.00 по белорусскому времени. Виктория Азаренко — Ализе Корне

12-й корт. Четвертый запуск. Начало не ранее в 18.15 по белорусскому времени. 2 июля Вера Лапко — Ван Цян

Начало поединка не определено.