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Белорусские спортсмены завоевали 69 медалей на II Европейских играх

30.06.2019 18:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсмены завоевали суммарно 69 медалей на II Европейских играх в Минске.

По этому показателю наша команда уступила лишь России, в активе которой 109 наград.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В активе белорусской сборной 24 золотых медали, 16 серебряных и 29 бронзовых. Самыми медальными видами стали гребля на байдарках и каноэ (5−2-3), самбо (3−4-8), легкая атлетика (3−4-0) и борьба (3−2-2).

1. Россия — 44−23−42.

2. Беларусь — 24−16−29.

3. Украина — 16−17−18.

4. Италия — 13−15−13.

5. Нидерланды — 9−13−7.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские спортсмены завоевали суммарно 69 медалей на II Европейских играх в Минске.
 
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