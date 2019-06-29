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Белорусские спортсмены завоевали 69 медалей на II Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Белорусские спортсмены завоевали суммарно 69 медалей на II Европейских играх в Минске.
По этому показателю наша команда уступила лишь России, в активе которой 109 наград.
В активе белорусской сборной 24 золотых медали, 16 серебряных и 29 бронзовых. Самыми медальными видами стали гребля на байдарках и каноэ (5−2-3), самбо (3−4-8), легкая атлетика (3−4-0) и борьба (3−2-2).
1. Россия — 44−23−42.
2. Беларусь — 24−16−29.
3. Украина — 16−17−18.
4. Италия — 13−15−13.
5. Нидерланды — 9−13−7.
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Белорусские спортсмены завоевали суммарно 69 медалей на II Европейских играх в Минске.
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