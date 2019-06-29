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Путин похвалил российских атлетов за выступление на Европейских играх

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин похвалил спортсменов сборной России за выступление на II Европейских играх в Минске. Глава государства выразил уверенность, что они достигнут новых успехов, сообщает «Интерфакс».



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Теги: Минск
 
 
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Президент России отметил, что спортсмены национальной сборной выступили красиво и впечатляюще и выразил уверенность, что они достигнут новых успехов.
 
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