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Кирилл Грищенко завоевал золото в греко-римской борьбе на II Европейских играх
30.06.2019 18:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусский спортсмен Кирилл Грищенко завоевал золото II Европейских игр в греко-римской борьбе, в категории дол 130 кг.
Кирилл Грищенко стал чемпионом, взяв взял верх над грузинским борцом, Якобом Каджая.
При этом в полуфинале белорусский спортсмен сумел одержать победу над чемпионом мира 2018 года россиянином Сергеем Семеновым
Еще один белорусский борец Александр Грабовик стал серебряным медалистом II Европейских игр, уступив в финале трехкратному чемпиону мира из Армении Артуру Алексаняну.
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Белорусский спортсмен Кирилл Грищенко завоевал золото II Европейских игр в греко-римской борьбе, в категории дол 130 кг.
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