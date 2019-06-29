Кирилл Грищенко завоевал золото в греко-римской борьбе на II Европейских играх

Источник материала: Ежедневник





Белорусский спортсмен Кирилл Грищенко завоевал золото II Европейских игр в греко-римской борьбе, в категории дол 130 кг.

Кирилл Грищенко стал чемпионом, взяв взял верх над грузинским борцом, Якобом Каджая.

При этом в полуфинале белорусский спортсмен сумел одержать победу над чемпионом мира 2018 года россиянином Сергеем Семеновым

Еще один белорусский борец Александр Грабовик стал серебряным медалистом II Европейских игр, уступив в финале трехкратному чемпиону мира из Армении Артуру Алексаняну.