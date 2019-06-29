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«Мы устраиваем большую вечеринку, большую флешмоб-дискотеку». Продюсеры - о закрытии Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Минск-2019 не будет передавать эстафету Кракову, который
— Мы устраиваем большую вечеринку, большую флешмоб-дискотеку, — заявил исполнительный продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр Евгений Тимащук. — Она будет посвящена воспоминаниям о прошедших соревнованиях, будет про спортсменов-победителей и проигравших, волонтеров, организаторов. […] Если посмотреть, как на церемонии открытия зрители были вовлечены в происходящее, то на церемонии закрытия, думаю, у нас будет порядка тридцати тысяч участников. Все, кто придут, будут бесконечно участвовать.
— Если церемония открытия — это сидячие места в партере, то сейчас это танцпол, — считает Сергей Хомич, начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года». — На танцполе поместится в два раза больше людей, чем было задействовано на церемонии открытия, а там было свыше двух тысяч сидячих мест.
— Почему компания-подрядчик «Арт Сити 5» звала на Европейские игры российских звезд, а не мировых? Почему не сделала ставку на локальных звезд, которые способны собирать стадионы: Макс Корж, Тима Белорусских, «Ляпис 98» и Александр Солодуха?
— Приоткрою тайну: часть из них мы увидим на церемонии открытия. Другая часть была на этот период занята. Все, кого мы могли собрать здесь, приглашены. Некоторые из них отказались, некоторые согласились. Нормальная история.
— В кулуарах говорят, что у Николая Баскова умер отец. Разговаривали ли вы с ним, чтобы подтвердить его участие в церемонии закрытия?
— У меня лично не было никакого общения. Отдельно по этому поводу мы ничего не обсуждали. Поэтому даже нечего прокомментировать.
— Какой хронометраж у церемонии закрытия?
— Один час пятьдесят минут.
— Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич, президент России Владимир Путин, президент Армении Армен Саркисян — кто-то выступит из них на церемонии закрытия?
— Петь? Нет, не будут, — отшутились спикеры.
— Предусмотрено протокольное выступление президента Беларуси Александра Лукашенко и президента ЕОК Янеза Кочианчича, — отметил Хомич. — Состав высокопоставленных лиц может меняться, но протокол таких мероприятий достаточно жесткий. Он соблюдается.
— Чьей идеей было выступление Кочианчича по-белорусски на церемонии открытия?
— Это его собственная инициатива. Я думаю, она будет продолжена на церемонии закрытия.
— Будет ли осуществлена передача эстафеты Кракову, его назвали местом проведения III Европейских игр. Хотя,
— Элемента с передачей не будет. Флаг ЕОК будет просто спущен, — пояснил Хомич.
— Олимпиада-80, Сочи-2014, зимние Игры 2019 года в Пхенчхане — чем вдохновлялись, занимаясь подготовкой церемоний?
— Мы вдохновлялись историей и культурой Беларуси, — заверил Хомич. — Я лично просмотрел аналогичные церемонии за последние двадцать лет. Речь не шла о том, чтобы повторить кого-то, а, скорее, предложить новое прочтение.
— В Сети гулял слух, что при подготовке церемонии открытия вы отказались от блока с Беларусью в XXI веке. Так ли это?
— Эпизод про современную Беларусь мы хотим показать на церемонии закрытия, — сказал Тимащук.
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«Мы устраиваем большую вечеринку, большую флешмоб-дискотеку». Продюсеры - о закрытии Европейских игр
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