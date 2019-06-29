«Мы устраиваем большую вечеринку, большую флешмоб-дискотеку». Продюсеры - о закрытии Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Минск-2019 не будет передавать эстафету Кракову, который утвержден для проведения III Европейских игр в 2023 году. Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич снова заговорит по-белорусски, а Николай Басков не отменяет выступления на фоне слуха о смерти отца. Об этом рассказали устроители церемонии закрытия II Европейских игр.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы устраиваем большую вечеринку, большую флешмоб-дискотеку, — заявил исполнительный продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр Евгений Тимащук. — Она будет посвящена воспоминаниям о прошедших соревнованиях, будет про спортсменов-победителей и проигравших, волонтеров, организаторов. […] Если посмотреть, как на церемонии открытия зрители были вовлечены в происходящее, то на церемонии закрытия, думаю, у нас будет порядка тридцати тысяч участников. Все, кто придут, будут бесконечно участвовать.

— Если церемония открытия — это сидячие места в партере, то сейчас это танцпол, — считает Сергей Хомич, начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года». — На танцполе поместится в два раза больше людей, чем было задействовано на церемонии открытия, а там было свыше двух тысяч сидячих мест.

— Почему компания-подрядчик «Арт Сити 5» звала на Европейские игры российских звезд, а не мировых? Почему не сделала ставку на локальных звезд, которые способны собирать стадионы: Макс Корж, Тима Белорусских, «Ляпис 98» и Александр Солодуха?

— Приоткрою тайну: часть из них мы увидим на церемонии открытия. Другая часть была на этот период занята. Все, кого мы могли собрать здесь, приглашены. Некоторые из них отказались, некоторые согласились. Нормальная история.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия выступят Николай Басков, Оксана Волкова, IOWA, «J:Морс», Tesla Boy и «Леприконсы».

— В кулуарах говорят, что у Николая Баскова умер отец. Разговаривали ли вы с ним, чтобы подтвердить его участие в церемонии закрытия?

— У меня лично не было никакого общения. Отдельно по этому поводу мы ничего не обсуждали. Поэтому даже нечего прокомментировать.

— Какой хронометраж у церемонии закрытия?

— Один час пятьдесят минут.

— Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич, президент России Владимир Путин, президент Армении Армен Саркисян — кто-то выступит из них на церемонии закрытия?

— Петь? Нет, не будут, — отшутились спикеры.

— Предусмотрено протокольное выступление президента Беларуси Александра Лукашенко и президента ЕОК Янеза Кочианчича, — отметил Хомич. — Состав высокопоставленных лиц может меняться, но протокол таких мероприятий достаточно жесткий. Он соблюдается.

— Чьей идеей было выступление Кочианчича по-белорусски на церемонии открытия?

— Это его собственная инициатива. Я думаю, она будет продолжена на церемонии закрытия.

— Будет ли осуществлена передача эстафеты Кракову, его назвали местом проведения III Европейских игр. Хотя, судя по заявлению мэра Кракова , город не хочет Игры.

— Элемента с передачей не будет. Флаг ЕОК будет просто спущен, — пояснил Хомич.

— Олимпиада-80, Сочи-2014, зимние Игры 2019 года в Пхенчхане — чем вдохновлялись, занимаясь подготовкой церемоний?

— Мы вдохновлялись историей и культурой Беларуси, — заверил Хомич. — Я лично просмотрел аналогичные церемонии за последние двадцать лет. Речь не шла о том, чтобы повторить кого-то, а, скорее, предложить новое прочтение.

— В Сети гулял слух, что при подготовке церемонии открытия вы отказались от блока с Беларусью в XXI веке. Так ли это?

— Эпизод про современную Беларусь мы хотим показать на церемонии закрытия, — сказал Тимащук.



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