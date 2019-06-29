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Молодежный арт-парад «Пад сцягам у вышыванках» состоялся в Бресте

30.06.2019 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Шествие стартовало в 17.30 сегодня, 30 июня 2019 года в городе Бресте от кинотеатра Беларусь по ул. Советской до Набережной им. Ф.Скорины, где и пройдут основные мероприятия этого дня.

Молодежный арт-парад «Пад сцягам у вышыванках» состоялся в Бресте

Арт-парад называется «Пад сцягам у вышыванках». Шествие объединило талантливую и одаренную молодежь из всех регионов Брестской области, участников творческих и фольклорных коллективов, танцевальных школ, театров, представителей различных профессий, национальных культур, популярных субкультур и объединений.

Молодежный арт-парад «Пад сцягам у вышыванках» состоялся в Бресте

После торжественной церемонии открытия праздника началась творческая эстафета «#ЯБеларусь» — концертная программа, состоящая из номеров творческих коллективов, популярных эстрадных исполнителей г.Бреста и Брестской области, дефиле моделей «Вянок прыгажосці», а также награждение победителей фотоконкурса «Селфі&фота з вышыванкай». Во второй части концертной программы выступят современные танцевальные коллективы и исполнители: Ангелина Пиппер, студия современного танца «МАУ», «Альянс», Plastik studio, солисты творческого центра «АртПиппер», вокальной студии «Магалифф», битбоксер Артем Камышенко и многие другие. Ведущим мероприятия выступит шоумен, телеведущий Артем Бруйло.

 
Теги: Брест
 
 
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  Шествие стартовало в 17.30 сегодня, 30 июня 2019 года в городе Бресте от кинотеатра Беларусь по ул. Советской до Набережной им. Ф.Скорины, где и пройдут основные...
 
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