Что не так с экономикой РФ и как это отражается на Беларуси

Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) опубликовала вторую (уточненную) оценку за первый квартал текущего года. Их анализируют аналитики Центра макроэкономических исследований при Сбербанке России (далее – ЦМИ) в своем последнем обзоре.





Замедление экономического роста





Вторая оценка Росстата по итогам первого квартала т.г. подтвердила замедление экономического роста с 2,7% год к году до 0,5%. Сдерживающим фактором роста, по мнению большинства специалистов, стало падение торговли на 3% год к году на волне повышения НДС.





Основную поддержку экономике оказала промышленность благодаря росту добычи на 4,6% год к году. Рост был обеспечен не только добычей нефти, но и газа. Вклад услуг остался положительным, но заметно снизился из-за падения операций с недвижимым имуществом (-3,5% год к году).





В то же время транспортировка и финансовая деятельность поддержали ВВП. Околонулевой вклад в экономический рост внесло сельское хозяйство (-1,2% год к году) и строительство (0% год к году). По оценке аналитиков ЦМИ, в квартальном выражении ВВП упал приблизительно на 0,3%. Правда, в дальнейшем они ожидают постепенного ускорения экономического роста, чему должен способствовать рост инвестиций в рамках реализации национальных проектов.





Экономическая активность снизилась





В мае экономическая активность замедлилась. Промышленность, по оценке ЦМИ, упала на 0,8% месяц к месяцу после роста на 1,2% с учетом сезонности. Основной отрицательный вклад внесла обрабатывающая промышленность, сократившись на 1,2% месяц к месяцу. В частности, упало производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ и металлических изделий.





Добывающий сектор также сократился на 0,6% месяц к месяцу из-за падения добычи нефти. Здесь негативное влияние оказывают принятые ограничения в рамках соглашения ОПЕК+.





В годовом выражении промышленность заметно замедлилась с 4,6% до 0,9%. Это частично объясняется эффектом высокой базы прошлого года и календарным фактором (рабочих дней в мае 2019 г. в России было меньше, чем в мае 2018 г.).





Грузоперевозки в месячном выражении упали на 1,3% за счет сокращения железнодорожных и автомобильных перевозок. В годовом выражении темпы роста этого показателя замедлились до 1,1%. Строительство и сельское хозяйство в месячном выражении также показали слабую динамику: 0,1% и 0%, соответственно. В годовом выражении темпы роста строительства ускорились до 0,2%, а сельское хозяйство замедлилось до 1%.





Рост зарплат не поддержал розницу





Реальные зарплаты в мае умеренно выросли на 0,4%. Несмотря на это, рост розничной торговли в месячном выражении замедлился до 0%. По всей видимости, слабая динамика оборота розничной торговли объясняется повышением НДС в начале года. Однако в дальнейшем аналитики ЦМИ ожидают постепенного восстановления роста этого показателя.





В годовом выражении реальные зарплаты в России выросли на 2,8%, а розница – на 1,4%. Отдельно отметим, что Росстат существенно повысил оценку роста заработных плат в апреле: с 1,6% год к году до 3,1%.