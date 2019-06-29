75-летие освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали земляки. Торжественный митинг состоялся у мемориального комплекса «Лудчицкая высота».
Алеся МУХАЧЕВА.
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Торжественный митинг, посвященный 75-летию освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков, прошел у мемориала «Лудчицкая высота»
30.06.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
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Торжественный митинг, посвященный 75-летию освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков, прошел у мемориала «Лудчицкая высота»
75-летие освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали земляки. Торжественный митинг состоялся у мемориального комплекса...
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