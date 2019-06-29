Секреты сочетания материалов на кухне

Источник материала: Tut.by



Если вы решили сделать ремонт без помощи дизайнера, сложно бывает понять, какие сочетания будут смотреться красиво. Какую плитку подобрать к белым фасадам или темному полу на кухне? Какие материалы подойдут к деревянным фасадам? Сегодня мы расскажем, как правильно подобрать сочетание материалов на кухне.

Важный вопрос: с чего начать? Сначала сделать заказ кухни в Минске , а потом нужно подбирать пол и фартук к ней? Найти яркий красивый фартук и отталкиваться от него? Однозначного ответа нет. Если вам приглянулось что-то особенное, плитка необычного цвета и фактуры, например, можно попробовать подбирать все остальное. Если в помещении уже лежит пол, то отталкиваться стоит от него.

Для удобства мы решили подбирать фартук и пол к фасадам.

Светлые фасады (белые и почти белые)





Подойдет мозаика, камень, плитка с узором. Камень можно заменить расписанным закаленным стеклом: прием, который используют дизайнеры для уменьшения стоимости материалов.

Выбор фактуры за вами: хорошо смотрятся и глянцевые, и матовые варианты. Главное правило: блестеть должно не все сразу. Интересно смотрится комбинация глянцевых и классических матовых фактур.

Для интерьера в стиле хай-тек подойдет серая плитка: металлик, хром, мокрый асфальт.

Классическая мозаика тоже смотрится с белым гарнитуром, делает комнату ярче и светлее.

Черный фартук подчеркнет белый гарнитур, сыграет на контрасте.

Стены можно сделать потемнее: насыщенный цвет пола и коричневый кофейный фартук выгодно подчеркнут белые шкафы.

Светлый гарнитур хорошо сочетается с деревом, пол подойдет от серого до темного древесных тонов. Если паркет на кухне вас не устраивает, замените плиткой «под дерево».

Деревянные фасады





Сочетаются с камнем, всеми оттенками белого, бежевого, серого. При выборе сочетания материалов на кухне с деревянным гарнитуром учтите: прожилки на камне не должны перебивать рисунок древесины, иногда он чересчур активный.

Пол «под дерево» оттенка светлее или темнее гарнитура подойдет. Стоит выбрать простой способ укладки, чтобы не переборщить в геометрией.

Темная древесина нравится всем и смотрится дорого. Но как не сделать помещение слишком темным? Пол и фартук выберете светлые, серого или бежевого оттенков, остановите свой выбор на глянцевых фактурах.

Серые фасады





Серый подразумевается всех оттенков: сероватый, переходящий в бежевую или розовую гамму.

Серые фасады нейтральны, поэтому с рисунком на полу можно экспериментировать. Подберите пол с активным рисунком или рельефный фартук с геометрией.

На кухню с серым гарнитуром выбирайте или активное яркое напольное покрытие, или фартук. Что-то одно. Или разбавьте серую кухню яркой мебелью.

Хотите интерьер поярче? Подберите яркую одноцветную плитку к серым фасадам. Цвет подойдет любой. Главное не пренебрегать правилом: теплый оттенок к теплому, холодный к холодному.

Необычно и ярко будут смотреться желтый, оранжевый и насыщенный зеленый.

Серый гарнитур под бетон хорошо сочетается с однотонным серым полом и фартуком. Интерьер можно разбавить алыми стульями, например, которые будут смотреться звонко.

Черные фасады





К черным фасадам подойдут любые цвета, кроме темного коричневого. Можно выбрать белый или бежевый.

Сыграйте на контрасте: подберите белый пол и фартук «под мрамор» светлых оттенков к черным фасадам. Добавьте ярких красок: пластиковый красный глянцевый фартук, например.

Когда будете решать, какое сочетание материалов на кухне вам подходит, не забывайте про базовые правила: не делать пол и фартук «тон в тон», комбинировать фактуры материалов и цветовые оттенки.

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