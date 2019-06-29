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Секреты сочетания материалов на кухне
Источник материала: Tut.by
Важный вопрос: с чего начать? Сначала сделать заказ
Для удобства мы решили подбирать фартук и пол к фасадам.
Светлые фасады (белые и почти белые)
Подойдет мозаика, камень, плитка с узором. Камень можно заменить расписанным закаленным стеклом: прием, который используют дизайнеры для уменьшения стоимости материалов.
Выбор фактуры за вами: хорошо смотрятся и глянцевые, и матовые варианты. Главное правило: блестеть должно не все сразу. Интересно смотрится комбинация глянцевых и классических матовых фактур.
Для интерьера в стиле хай-тек подойдет серая плитка: металлик, хром, мокрый асфальт.
Классическая мозаика тоже смотрится с белым гарнитуром, делает комнату ярче и светлее.
Черный фартук подчеркнет белый гарнитур, сыграет на контрасте.
Стены можно сделать потемнее: насыщенный цвет пола и коричневый кофейный фартук выгодно подчеркнут белые шкафы.
Светлый гарнитур хорошо сочетается с деревом, пол подойдет от серого до темного древесных тонов. Если паркет на кухне вас не устраивает, замените плиткой «под дерево».
Деревянные фасады
Сочетаются с камнем, всеми оттенками белого, бежевого, серого. При выборе сочетания материалов на кухне с деревянным гарнитуром учтите: прожилки на камне не должны перебивать рисунок древесины, иногда он чересчур активный.
Пол «под дерево» оттенка светлее или темнее гарнитура подойдет. Стоит выбрать простой способ укладки, чтобы не переборщить в геометрией.
Темная древесина нравится всем и смотрится дорого. Но как не сделать помещение слишком темным? Пол и фартук выберете светлые, серого или бежевого оттенков, остановите свой выбор на глянцевых фактурах.
Серые фасады
Серый подразумевается всех оттенков: сероватый, переходящий в бежевую или розовую гамму.
Серые фасады нейтральны, поэтому с рисунком на полу можно экспериментировать. Подберите пол с активным рисунком или рельефный фартук с геометрией.
На кухню с серым гарнитуром выбирайте или активное яркое напольное покрытие, или фартук. Что-то одно. Или разбавьте серую кухню яркой мебелью.
Хотите интерьер поярче? Подберите яркую одноцветную плитку к серым фасадам. Цвет подойдет любой. Главное не пренебрегать правилом: теплый оттенок к теплому, холодный к холодному.
Необычно и ярко будут смотреться желтый, оранжевый и насыщенный зеленый.
Серый гарнитур под бетон хорошо сочетается с однотонным серым полом и фартуком. Интерьер можно разбавить алыми стульями, например, которые будут смотреться звонко.
Черные фасады
К черным фасадам подойдут любые цвета, кроме темного коричневого. Можно выбрать белый или бежевый.
Сыграйте на контрасте: подберите белый пол и фартук «под мрамор» светлых оттенков к черным фасадам. Добавьте ярких красок: пластиковый красный глянцевый фартук, например.
Когда будете решать, какое сочетание материалов на кухне вам подходит, не забывайте про базовые правила: не делать пол и фартук «тон в тон», комбинировать фактуры материалов и цветовые оттенки.
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