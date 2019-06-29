Беларусь завоевала почти 70 медалей на II Европейских играх

Источник материала: Интерфакс

Суммарно белорусские спортсмены выиграли 69 медалей на II Европейских играх.

Таким образом, наша страна оказалась на 2-м месте в общем медальном зачете, уступив лишь России.

У белорусской сборной 24 золотых медали, 16 серебряных и 29 бронзовых. У России -Россия — 44−23−42. На третьем месте Украина – 16-17-18.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграли 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования прошли в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 было задействовано 13 площадок.

Специально к Играм для граждан 98 стран мира был введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могли въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска.

Также в период работы II Европейских игр 2019 было организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Беларуси.

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.