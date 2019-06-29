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Помпео обещает работать с КНДР над проблемой денуклеаризации

30.06.2019 18:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Госсекретарь США Майк Помпео выразил в воскресенье готовность к контактам с северокорейской стороной по теме денуклеаризации, предупредив при этом, что об отмене санкций США против КНДР сейчас не может быть речи.

"Я готов к работе с моим северокорейским визави над выполнением обещаний, сделанных нашими странами в Сингапуре (на первой встрече лидеров США и КНДР - ИФ). Сегодня стороны подтвердили эти обещания", - написал он в своем твиттере.

По словам Помпео, "мы готовы к переговорам с КНДР, но полны решимости имплементировать резолюции СБ ООН (по санкциям - ИФ)".

Ранее в воскресенье в демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею, прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Стороны договорились в течение ближайших неделе сформировать группы переговорщиков и определить возможные дальнейшие шаги по решению спорных вопросов.

 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео выразил в воскресенье готовность к контактам с северокорейской стороной по теме денуклеаризации, предупредив при этом, что об отмене...
 
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