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У Беларуси – 69 наград. Общий медальный зачёт II Европейских игр в Минске

30.06.2019 19:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Завершились соревнования II Европейских игр в Минске. Стал известен общий медальный зачет континентального первенства.  

Первое место заняла команда России. На ее счету 109 медалей, среди которых 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых.  

На второй строчке Беларусь. На счету спортсменов 24 медали высшей пробы, 16 вторых мест и 29 третьих. Всего в медальной копилке команды 69 наград.  

Третье место заняла команда из Украины. Спортсмены завоевали 16 золотых медалей, 17 серебряных и 18 бронзовых – всего 51 медаль.  

На четвертой строчке сборная Италии, у которой 13 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых медалей – всего 41 награда.  

Замыкает пятерку сильнейших команда Нидерландов. Спортсмены завоевали 29 медалей, из них 9 высшей пробы.  

Всего на турнире медали завоевали представители 43 стран (полная таблица).  

Все новости, связанные с Европейскими играми, можно прочитать здесь.  

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Теги: Минск
 
 
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Завершились соревнования II Европейских игр в Минске. Стал известен общий медальный зачет континентального первенства.   Первое место заняла команда России. На...
 
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