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«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей

30.06.2019 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодое поколение чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей. Юные белорусы выступили инициаторами акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей

Еще весной волонтеры отрядов «Доброе сердце» начали наводить порядок в местах военных захоронений. А теперь – в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – ребята несут цветы к местам памяти. Так, 30 июня памятную эстафету принимали пионеры детского оздоровительного центра «Зубренок». Ребята почтили память воинов-освободителей минутой молчания.

«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей

Глеб Горошко, житель Мяделя:
Я состою в бобруйской пионерской дружине. Мы помогаем ветеранам, ходим на Вечный огонь и возлагаем туда цветы. Я считаю, что такие акции должны быть намного чаще. Они очень важны для всех белорусов, потому что сейчас мы живем без войны, и все у нас хорошо.

«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей

Кирилл Болтрукевич, житель Мяделя:
Увлекаюсь этим всем военным делом, мне интересно, нравится. А так мне приятно постоять, вспомнить про героев наших, которые воевали за нас.

«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей

Торжественные церемонии возложения цветов к обелискам в предпраздничные дни пройдут по всей стране. И именно молодые белорусы дают старт этой акции. Поддержать их может каждый.

«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Дети, внуки, правнуки – те, кто завоевывал эту победу, они живут в этих людях. И смотрят на нас не только с портретов, а глазами этих вот детишек они смотрят из прошлого. Дети наследуют те самые традиции. Традиции духовности, патриотизма.

«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей

Люди в материале: Глеб Горошко, Кирилл Болтрукевич, Геннадий Давыдько
 
 
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Новости Беларуси. Молодое поколение чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей. Юные белорусы выступили инициаторами акции «Беларусь помнит....
 
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