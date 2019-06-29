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«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодое поколение чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей. Юные белорусы выступили инициаторами акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще весной волонтеры отрядов «Доброе сердце» начали наводить порядок в местах военных захоронений. А теперь – в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – ребята несут цветы к местам памяти. Так, 30 июня памятную эстафету принимали пионеры детского оздоровительного центра «Зубренок». Ребята почтили память воинов-освободителей минутой молчания.
Глеб Горошко, житель Мяделя:
Кирилл Болтрукевич, житель Мяделя:
Торжественные церемонии возложения цветов к обелискам в предпраздничные дни пройдут по всей стране. И именно молодые белорусы дают старт этой акции. Поддержать их может каждый.
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
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«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей
Новости Беларуси. Молодое поколение чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей. Юные белорусы выступили инициаторами акции «Беларусь помнит....
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