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Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой спортивный праздник минчанам и гостям города дарят в фан-зонах. Продолжается развлекательная программа и на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа центральной фан-зоны II Европейских игр 30 июня продлена. Все подробности – у корреспондента Ксении Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
Конкурсы и игры, которые сегодня предлагают организаторы, интересны не только малышам, но и их родителям. Почему – рассказала консультант ЮНИСЕФ Юлия Ладош.
Ксения Худолей:
Юлия Ладош, консультант по вопросам спорта для развития Международной организации ЮНИСЕФ в Беларуси:
Такое разнообразие активностей, которое нельзя, наверное, найти ни на какой другой площадке здесь.
В Верхнем городе сегодня также работают наши корреспонденты.
Кристина Федорович, СТВ:
Рядом со мной находится дирижер Александр Кремко. Александр, расскажите, как готовились. Может, отдельная какая-то программа нас сегодня ждет?
Александр Кремко, дирижер, заслуженный артист Беларуси:
То есть насыщенная программа, так, чтобы было на любой вкус и всем интересно. И единой какой-то белорусской линией все-таки я объединил этот концерт.
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Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить
Новости Беларуси. Большой спортивный праздник минчанам и гостям города дарят в фан-зонах. Продолжается развлекательная программа и на площадке у Дворца спорта,...
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