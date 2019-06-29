Китай изменил свое отношение к криптовалютам из-за торговой войны с США

Источник материала: Ежедневник





Власти страны назвали главную цифровую монету безопасным активом для инвесторов.

Геополитическое напряжение в мире привело к тому, что китайские власти изменили свое отношение к криптовалютам.

Как пишет Cryptopolitan, в отчете официального информационного агентства правительства страны «Синьхуа» Bitcoin назвали активом, который обладает характеристиками идеальной «тихой гавани» для инвесторов.

Китайские аналитики сообщили, что с начала 2019 года наблюдается эскалация фиксальных и торговых споров, а также общая волатильность рынков. Эксперты считают, что это может привести к снижению темпов роста мировой экономики.

Ранее основатель Morgan Creek Digital Энтони Помплиано заявил, что роль Bitcoin в мировой финансовой системе может значительно вырасти в ближайшие 12-18 месяцев. Эксперт уверен, что это произойдет том числе из-за торговой войны США и Китая, и политики количественного смягчения центробанков, пишет РБК.

Напомним, что Народный банк Китая ввел запрет на торговлю криптовалютами и ICO в сентябре 2017 года. При этом держать цифровые деньги в стране не запрещено.