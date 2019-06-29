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Путин, Лукашенко и Рахмон провели неофициальную встречу в Минске
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в неформальной обстановке, позднее к ним присоединился лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, информирует
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в неформальной обстановке, позднее к ним присоединился лидер Таджикистана...
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