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От молока до «умных» тракторов: в Минске показали белорусские и китайские товары
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Электромобили, «умные» тракторы и молочная продукция – почти сотня белорусских предприятий демонстрирует свой экспортный потенциал. В Минске открылась масштабная выставка Made in Belarus.
На выставке представлены как признанные в мире промышленные гиганты, так и совсем новые белорусские предприятия. Это сельскохозяйственная техника, медицинские препараты, продукты питания, научно-технические разработки в разных отраслях. Вместе с белорусским представлены и китайские производители. Торгово-экономические связи между странами достаточно прочные, за прошлый год товарооборот превысил три с половиной миллиарда долларов.
Выставка – одно из ключевых событий форума по региональному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Форум откроется второго июля и соберет почти полтысячи участников из 20 стран. Благодаря новым резидентам ожидается, как минимум, 10 миллионов инвестиций.
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Торгово-экономические связи между странами достаточно прочные, за прошлый год товарооборот превысил три с половиной миллиарда долларов.
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