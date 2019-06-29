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От молока до «умных» тракторов: в Минске показали белорусские и китайские товары

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Электромобили, «умные» тракторы и молочная продукция – почти сотня белорусских предприятий демонстрирует свой экспортный потенциал. В Минске открылась масштабная выставка Made in Belarus. 

На выставке представлены как признанные в мире промышленные гиганты, так и совсем новые белорусские предприятия. Это сельскохозяйственная техника, медицинские препараты, продукты питания, научно-технические разработки в разных отраслях. Вместе с белорусским представлены и китайские производители. Торгово-экономические связи между странами достаточно прочные, за прошлый год товарооборот превысил три с половиной миллиарда долларов. 

«Прежде всего, это наша пищевая промышленность, потому что Китай крайне заинтересован в поставках. В прошлом году более 150 миллиардов долларов – импортный портфель по продуктам питания. Динамика, которую мы имеем, и этот форум, и выставка в Шанхае, на которую белорусские предприятия отправятся в ноябре, даст позитивный результат», – заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Выставка – одно из ключевых событий форума по региональному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Форум откроется второго июля и соберет почти полтысячи участников из 20 стран. Благодаря новым резидентам ожидается, как минимум, 10 миллионов инвестиций.
  
Выставка Made in Belarus – визитная карточка белорусского экспорта. За последние два года экспозиция под этим брендом побывали в Алматы, Тбилиси, Нур-Султане, Киеве и Ташкенте.



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Теги: Минск
 
 
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Торгово-экономические связи между странами достаточно прочные, за прошлый год товарооборот превысил три с половиной миллиарда долларов.
 
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