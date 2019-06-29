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Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

30.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

В это воскресное утро фан-зона II Европейских игр на Советской площади приняла самый настоящий праздник спорта: 489 участников из 32 стран мира сосредоточенно разминались перед третьим этапом турнира – спринтом. Такая разнообразная география стран-участниц стала возможна благодаря безвизовому режиму. Уже два года он позволяет проводить на Гродненщине культурно-спортивные мероприятия, которые привлекают сотни иностранных гостей. Не стоит забывать и то, что чемпионат Европы проходил одновременно со II Европейскими играми в Минске.

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Спортсменам предстояло продемонстрировать не только скорость бега, но и навыки чтения карты. Как и на любой короткой дистанции, здесь также на счету каждая секунда, а твоей ошибкой с радостью воспользуются конкуренты, буквально дышащие тебе в спину. Погода тоже не обрадовала участников: после двух дней прохлады и легкого ветерка на Гродно вновь обрушилась жара с высокой влажностью, что чувствовалось даже утром.

Медали разыгрывались в четырех категориях. Среди юношей до 16 лет победу одержал спортсмен из Германии Константин Кункель. В аналогичной возрастной категории у девушек на первую ступеньку пьедестала поднялась чешка Маркета Муличкова. Поляк Станислав Кужип завоевал золото в категории до 18 лет, а быстрее всех ровесниц пробежала представительница сборной Дании Малин Агер Кристианссон. Разрыв между первыми и вторыми местами был мизерный: победители опередили своих конкурентов в среднем на семь секунд.

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Перед награждением победителей и призеров третьего этапа соревнований почетный гость чемпионата Европы, член Совета Международной федерации спортивного ориентирования Душан Выставель сердечно поблагодарил гродненцев за гостеприимство:

 Этот чемпионат Европы – один из лучших, на которых мне доводилось бывать. Очень порадовала организация турнира, великолепно продуманные маршруты, яркие церемонии и точный транспорт. Не исключено, что после такого начала турниры по спортивному ориентированию самого высокого уровня вернутся в Беларусь.

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Поделились мнением о прошедшем турнире и сами спортсмены:

– Впечатления от чемпионата положительные, организация на высоте, мы с радостью приедем еще, – рассказал представитель Украины Юрий Степанов. – На турнир такого уровня я попал впервые, отобрался на чемпионате Украины, став вторым номером в спринте. Никогда раньше в Беларуси не был. Описать вашу страну в трех словах? Чисто, красиво и тихо.

Гость с Туманного Альбиона, британец Джон Харт:

 В Беларуси мне очень понравилось, без сомнений, сюда как-нибудь вернусь. Удивила солнечная погода, бегать в таких условиях одно удовольствие! Маршруты на первых двух этапах оказались в меру сложные, с немного непривычным рельефом, поначалу было трудно бежать. Ну а со спринтом мы справились очень даже неплохо: во время тренировок в Великобритании пробегали похожую трассу много раз, поэтому были готовы ко всему. Все было здорово, всем спасибо!

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Удалось побеседовать и с победительницей спринта в категории до 18 лет датчанкой Малин Агер Кристианссон. Она не скрывала своей радости и охотно поведала свой секрет успеха:

– Самым сложным этапом для меня стала длинная дистанция, что проходила в первый день соревнований. Ставку сделала на третий день, поскольку неплохо бегаю спринт. Сегодня сосредоточилась на технике прохождения дистанции и быстрое чтение карты, и в результате не прогадала,­­­– обаятельно улыбается спортсменка. – Да, сегодня было жарко, но на коротких дистанциях жара тебя только подстегивает как можно быстрее прибежать к финишу.

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

В командном зачете первенствовала сборная Финляндии. Сборная Чехии расположилась на второй строчке. Третье место в общем зачете за сборной России.

После того как профессиональные спортсмены закончили соревнования, на эту же дистанцию в рамках «Гран-при Беларусь» вышли многочисленные любители. Принять участие мог любой желающий, а разница между самым молодым и самым возрастным участником забега составила 70 лет.

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

 Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Финальный аккорд «шахмат на бегу»: в Гродно завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей и девушек

Виктор МОХАНЬ
Фото: Вадима ГОЛОТИКА
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В это воскресное утро фан-зона II Европейских игр на Советской площади приняла самый настоящий праздник спорта: 489 участников из 32 стран мира сосредоточенно...
 
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