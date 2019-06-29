Белорусы в последний день II Европейских игр завоевали 8 медалей, из них 2 золотые

Источник материала: Вороновская газета





Белорусы заняли второе место в командном медальном зачете, уступив только россиянам.

Белорусские спортсмены в последний день II Европейских игр завоевали 8 медалей, из которых 2 золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА .

Сегодня на высшую ступень пьедестала почета поднялась опытнейшая велосипедистка Татьяна Шаракова, которая была лучшей в индивидуальной гонке преследования. Это ее вторая награда на играх в Минске — до этого она стала бронзовым призером групповой шоссейной гонки.

В соревнованиях по греко-римской борьбе на коврах минского Дворца спорта чемпионский титул в весовой категории до 130 кг неожиданно для многих специалистов и болельщиков завоевал белорус Кирилл Грищенко. Серебряным призером в весовой категории до 97 кг стал его товарищ по команде Александр Грабовик.

В боксерском турнире на ринге дворца спорта «Уручье» белорус Владислав Смягликов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 кг.

Две бронзовые награды на татами «Чижовка-Арены» добыли белорусские каратисты в разделе кумите — Мария Кулинкович (весовая категория до 50 кг) и Артем Кравцов (до 67 кг).

Еще две бронзы сегодня в активе мастеров спортивной гимнастики — Анастасия Алистратова была третьей в упражнениях на разновысоких брусьях, а Андрей Лиховицкий в упражнениях на коне.

Таким образом, атлеты сборной Беларуси на домашних играх завоевали 69 наград — 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых. Отлично выступили белорусские самбисты, в активе которых 15 наград (3, 4, 8). Вновь подтвердили свой высокий класс гребцы на байдарках и каноэ. Подопечным главного тренера команды Владимира Шантаровича не было равных на гребном канале в Заславле — они опередили всех соперников, завоевав 10 медалей (5, 2, 3). В копилке белорусских борцов в трех дисциплинах 7 медалей (3, 2, 2). Столько же наград у легкоатлетов — 3 золота и 4 серебра.

Мастера спортивной акробатики под сводами «Минск-Арены» стали обладателями двух золотых и четырех бронзовых медалей. Там же на пьедестал почета поднимались гимнасты. В турнире по художественной гимнастике белорусские грации завоевали 5 медалей (2 ,1, 2), а в спортивной гимнастике у белорусов две бронзы.

Белорусские велосипедисты стали обладателями 5 наград — 3 на треке (1 золото и 2 бронзы) и 2 на шоссе (по одному золоту и бронзе). Батутисты дважды поднимались на высшую ступень пьедестала почета и взяли одну бронзу. У боксеров по золоту и серебру. Одна золотая медаль у дзюдоистов, лучники и стрелки положили в копилку по одной серебряной медали, по бронзе завоевали мужская и женская сборные Беларуси по баскетболу 3х3, а также каратисты.

В общекомандном медальном зачете белорусы уступили только россиянам, у которых 109 наград (44, 23, 42), третье место заняли спортсмены Украины, завоевавшие 51 медаль (16, 17, 18). Всего на пьедестал почета II Европейских игр поднимались представители 43 команд.

Минск передает эстафету польскому Кракову, который получил право принять в 2023 году следующие Европейские игры.

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