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«Родственник в беде» и победа в лотерее. Как мошенники обманывают белорусов и как не стать жертвой «развода»

30.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Родственник в беде» и победа в лотерее. Как мошенники обманывают белорусов и как не стать жертвой «развода»

По итогам 5 месяцев текущего года в области зарегистрировано снижение на 23% количества совершённых мошенничеств. Вместе с тем те, кто настроен получить выгоду, пользуясь отсутствием бдительности и излишней доверчивостью добропорядочных граждан, меньше не становится.
 
Проанализировав вместе с сотрудниками правоохранительных органов схемы обмана граждан, мы составили список самых частых способов мошенничества.
 
Наиболее часто мошеннические схемы реализуются под видом:
 

просьбы об оформлении на себя кредита для покупки в объектах торговли, у операторов сотовой связи планшета, телефона и т.д.;
оказания услуг (мошенники, представившись работниками какой-либо организации, предлагают установить в квартире, например, фильтр для очистки воды, прийти на показ товара, где последний можно купить по сниженной цене, обменять «старые» деньги на «новые» и т.д.);
звонка по телефону («Ваш родственник попал в беду (или совершил ДТП со смертельным исходом), срочно нужны деньги, чтобы выручить его»);
сообщения о выигрыше (на мобильный телефон приходит SMS «Вы выиграли миллион рублей (или ценный приз) и чтобы получить его необходимо оплатить 100 рублей задатка (налога и т.д.) на указанный счет»);

предложения о покупке чудо-приборов «от всех болезней», либо иной домашней (строительной) техники, по низкой цене и т.д. 
 
«Родственник в беде» и победа в лотерее. Как мошенники обманывают белорусов и как не стать жертвой «развода»
 
Также, довольно часто мошенники при личном общении либо посредством телефона с гражданами чаще всего с пожилыми людьми, ссылаются на проведение различного рода социальных и благотворительных программ, акций, после чего предлагают оплатить такие услуги. 
Мошенничества, совершенные посредствам телефонной связи, путем предоставления заведомо ложной информации о том, что:
 

1.    «Ваш родственник попал в беду». При совершении мошенничеств по данной схеме преступники находят потерпевших путем «прозвона» домашних телефонов. В ходе разговора представляются от имени родственников, либо сотрудников правоохранительных органов, сообщая заведомо ложную информацию о том, что их родные совершили тяжкое уголовное преступление, при этом выясняя все данные самого потерпевшего и его родственника, предлагая вариант о не привлечении к ответственности за определенную сумму и т.д.
2.    «Предложение о покупке по Вашим документам различного рода товара». В данной ситуации Ваш знакомый, друг знакомого и т.д. обращается к Вам с просьбой оформить на Ваши паспортные данные кредит в магазине, у оператора сотовой связи и т.д., поясняя, что сам будет его погашать и за оказанную Вами помощь обещает либо выплачивает вознаграждение. Как правило, в дальнейшем такая сделка заканчивается тем, что Вы остаётесь без приобретенного Вами товара и выплачиваете банку кредит.  
3.    «Вы выиграли приз». Данная схема имеет следующий порядок совершения преступления: исполнитель путем рассылки ряда SMS-сообщений на абонентские номера граждан сообщает заведомо ложную информацию о том, что данный абонентский номер выиграл ценный приз, которым может являться автомобиль, либо дорогая бытовая, электронная техника и в редких случаях денежные средства.
4.    «Вам полагается компенсация». Мошенничества данного вида совершаются в отношении престарелых граждан, т.к. последние зачастую приобретают посредствам сетевого маркетинга в пользование различные препараты, аппараты, предлагаемые под видом медицинских, в том числе различного рода приборы бытового назначения. Неизвестные в ходе беседы с потерпевшим выясняют, приобретал ли он какой-нибудь товар из сферы сетевого маркетинга, помог ли он потерпевшему, после чего под различного рода предлогами, например, о значительном снижении цены товара, предлагают оформить договор о его приобретении и т.д.

5.    «Приобретение автомобиля при помощи Интернета». Неустановленные лица размещают в официальных Интернет-сайтах объявления по продаже автомобиля, по заниженной цене, ссылаясь на объективные причины указанной цены, приводят описание продаваемого автомобиля и контактный абонентский номер. В ходе разговора между потерпевшим и неизвестным оговариваются условия расчета за автомобиль, при этом неизвестный просит предоплату и сообщает расчетный счет, на который необходимо перевести денежные средства.
 
Как правило, все виды мошенничества связаны с невнимательностью или неосведомлённостью потерпевших. Очень часто это происходит из-за неопытности, пожилого возраста. Мошенники достаточно хорошие психологи и существуют только благодаря доверчивости других людей.
 

Часто, несмотря на принимаемые профилактические меры по предотвращению фактов мошенничества, излишняя доверчивость, особенно социально незащищённой категории лиц (несовершеннолетние и лица пожилого возраста) приводит к значительным финансовым потерям с их стороны.

Таким образом, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:
 

1. Будьте внимательны! Не стоит сиюминутно доверять незнакомым Вам гражданам, а если Вас и заинтересовало предложение, можно попросить реквизиты организации, контактные данные лица, с которым Вы собираетесь заключить сделку, после чего и принимать решение о необходимости в приобретении товара, заключении договора, либо оказании услуги гражданам. 
 2. Убеждайтесь в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных, представившихся сотрудниками социальных служб либо иных органов (организаций), Вашими родственниками, знакомыми или прочими лицами. Перезванивайте родственникам и знакомым – лучше прослыть излишне «назойливым», чем быть обманутым.
3. Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученных посредством телефонного звонка, СМС сообщения, в особенности, если за это требуется произвести манипуляции с банковской картой. Не говорите незнакомцам свои ФИО, реквизиты паспорта и другие личные данные.

4. Если Вам предлагают золотые изделия (бытовую технику) любую другую дорогую вещь по минимальной цене, либо оставляют ее в качестве залога, не стесняйтесь, звоните родственникам, зовите соседей, знакомых, да и просто прохожих, которые могут быть компетентны в данном вопросе и оценке реальной стоимости предлагаемого товара. 
Также нужно действовать, когда Вам предлагают снять порчу, сглаз и т.д. 
 
«Родственник в беде» и победа в лотерее. Как мошенники обманывают белорусов и как не стать жертвой «развода»

УВД Гродненского облисполкома просит жителей  быть предельно бдительными. Если вы стали жертвой подобных преступлений, обязательно обращаетесь с заявлением в органы внутренних дел. Ведь вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников поможет правоохранительным органам быстрее разыскать их и тем самым предотвратить десятки, а то и сотни новых преступлений.
        
По всем фактам  совершенного (совершаемого) мошенничества незамедлительно в любое время суток сообщайте в дежурную часть органа внутренних дел по телефонам 102. 
           
Будьте бдительны, помните преступление легче предупредить.
Управление охраны правопорядка и профилактики
УВД Гродненского облисполкома

https://grodnonews.by/

 
 
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По итогам 5 месяцев текущего года в области зарегистрировано снижение на 23% количества совершённых мошенничеств. Вместе с тем те, кто настроен получить выгоду,...
 
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