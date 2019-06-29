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«Родственник в беде» и победа в лотерее. Как мошенники обманывают белорусов и как не стать жертвой «развода»
30.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По итогам 5 месяцев текущего года в области зарегистрировано снижение на 23% количества совершённых мошенничеств. Вместе с тем те, кто настроен получить выгоду, пользуясь отсутствием бдительности и излишней доверчивостью добропорядочных граждан, меньше не становится.
Проанализировав вместе с сотрудниками правоохранительных органов схемы обмана граждан, мы составили список самых частых способов мошенничества.
Наиболее часто мошеннические схемы реализуются под видом:
просьбы об оформлении на себя кредита для покупки в объектах торговли, у операторов сотовой связи планшета, телефона и т.д.;
предложения о покупке чудо-приборов «от всех болезней», либо иной домашней (строительной) техники, по низкой цене и т.д.
Также, довольно часто мошенники при личном общении либо посредством телефона с гражданами чаще всего с пожилыми людьми, ссылаются на проведение различного рода социальных и благотворительных программ, акций, после чего предлагают оплатить такие услуги.
Мошенничества, совершенные посредствам телефонной связи, путем предоставления заведомо ложной информации о том, что:
1. «Ваш родственник попал в беду». При совершении мошенничеств по данной схеме преступники находят потерпевших путем «прозвона» домашних телефонов. В ходе разговора представляются от имени родственников, либо сотрудников правоохранительных органов, сообщая заведомо ложную информацию о том, что их родные совершили тяжкое уголовное преступление, при этом выясняя все данные самого потерпевшего и его родственника, предлагая вариант о не привлечении к ответственности за определенную сумму и т.д.
5. «Приобретение автомобиля при помощи Интернета». Неустановленные лица размещают в официальных Интернет-сайтах объявления по продаже автомобиля, по заниженной цене, ссылаясь на объективные причины указанной цены, приводят описание продаваемого автомобиля и контактный абонентский номер. В ходе разговора между потерпевшим и неизвестным оговариваются условия расчета за автомобиль, при этом неизвестный просит предоплату и сообщает расчетный счет, на который необходимо перевести денежные средства.
Как правило, все виды мошенничества связаны с невнимательностью или неосведомлённостью потерпевших. Очень часто это происходит из-за неопытности, пожилого возраста. Мошенники достаточно хорошие психологи и существуют только благодаря доверчивости других людей.
Часто, несмотря на принимаемые профилактические меры по предотвращению фактов мошенничества, излишняя доверчивость, особенно социально незащищённой категории лиц (несовершеннолетние и лица пожилого возраста) приводит к значительным финансовым потерям с их стороны.
Таким образом, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:
1. Будьте внимательны! Не стоит сиюминутно доверять незнакомым Вам гражданам, а если Вас и заинтересовало предложение, можно попросить реквизиты организации, контактные данные лица, с которым Вы собираетесь заключить сделку, после чего и принимать решение о необходимости в приобретении товара, заключении договора, либо оказании услуги гражданам.
4. Если Вам предлагают золотые изделия (бытовую технику) любую другую дорогую вещь по минимальной цене, либо оставляют ее в качестве залога, не стесняйтесь, звоните родственникам, зовите соседей, знакомых, да и просто прохожих, которые могут быть компетентны в данном вопросе и оценке реальной стоимости предлагаемого товара.
Также нужно действовать, когда Вам предлагают снять порчу, сглаз и т.д.
УВД Гродненского облисполкома просит жителей быть предельно бдительными. Если вы стали жертвой подобных преступлений, обязательно обращаетесь с заявлением в органы внутренних дел. Ведь вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников поможет правоохранительным органам быстрее разыскать их и тем самым предотвратить десятки, а то и сотни новых преступлений.
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«Родственник в беде» и победа в лотерее. Как мошенники обманывают белорусов и как не стать жертвой «развода»
По итогам 5 месяцев текущего года в области зарегистрировано снижение на 23% количества совершённых мошенничеств. Вместе с тем те, кто настроен получить выгоду,...
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