«Наша страна похожа на отдельные области Германии». Лукашенко встретился с президентом МОК

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел 30 июня встречу с президентом Международного олимпийского комитета немцем Томасом Бахом, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

На встрече обсуждалось развитие сотрудничества Беларуси с МОК по линии олимпийского движения. Планируется, что Томас Бах вечером будет присутствовать на церемонии закрытия II Европейских игр.



Фото: president.gov.by

Томас Бах на встрече с Александром Лукашенко рассказал, что впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена, и с тех пор это его первый визит в Беларусь.

— У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор, — добавил он.



Фото: president.gov.by

Александру Лукашенко на встрече была вручена юбилейная медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию организации.



Фото: president.gov.by

— Наша страна похожа на отдельные области Германии — по своему климатическому ландшафту. У нас, как вы знаете, Беларусь не перенаселена. Очень много свободного пространства. Вы, наверное, это по Минску почувствовали, — рассказал Александр Лукашенко немцу Томасу Баху. Видеосюжет о встрече размещен на сайте президента Беларуси.



Фото: president.gov.by

— Господин президент, у вас очень красивая страна. Я был очень впечатлен экспозицией, которую видел на первом этаже. Кроме того, для меня этот визит — это такая знаменательная дата. Дело в том, что мой первый визит в Минск состоялся 50 лет назад, когда я приехал сюда молодым спортсменом. И уже ничего не узнал — это совершенно другая страна. Мы в эти дни празднуем 125-ю годовщину Международного олимпийского комитета. Это специальная памятная медаль, которую мы изготовили по этому случаю — сказал Томас Бах, вручая медаль Александру Лукашенко.



Фото: president.gov.by

На II Европейских играх в Минске белорусские спортсмены завоевали 69 медалей (24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых). Больше только у России — 109 наград (44, 23, 42).



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