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«Наша страна похожа на отдельные области Германии». Лукашенко встретился с президентом МОК
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко провел 30 июня встречу с президентом Международного олимпийского комитета немцем Томасом Бахом, сообщает
На встрече обсуждалось развитие сотрудничества Беларуси с МОК по линии олимпийского движения. Планируется, что Томас Бах вечером будет присутствовать на церемонии закрытия II Европейских игр.
Томас Бах на встрече с Александром Лукашенко рассказал, что впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена, и с тех пор это его первый визит в Беларусь.
— У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор, — добавил он.
Александру Лукашенко на встрече была вручена юбилейная медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию организации.
— Наша страна похожа на отдельные области Германии — по своему климатическому ландшафту. У нас, как вы знаете, Беларусь не перенаселена. Очень много свободного пространства. Вы, наверное, это по Минску почувствовали, — рассказал Александр Лукашенко немцу Томасу Баху.
— Господин президент, у вас очень красивая страна. Я был очень впечатлен экспозицией, которую видел на первом этаже. Кроме того, для меня этот визит — это такая знаменательная дата. Дело в том, что мой первый визит в Минск состоялся 50 лет назад, когда я приехал сюда молодым спортсменом. И уже ничего не узнал — это совершенно другая страна. Мы в эти дни празднуем 125-ю годовщину Международного олимпийского комитета. Это специальная памятная медаль, которую мы изготовили по этому случаю — сказал Томас Бах, вручая медаль Александру Лукашенко.
На II Европейских играх в Минске белорусские спортсмены
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Александр Лукашенко провел 30 июня встречу с президентом Международного олимпийского комитета немцем Томасом Бахом.
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