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На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».
30.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 июня 2019 23:01 3432
На II Европейских играх представлена продукция ОАО "Беларуськалий" под брендом «Soligorsk».
В рамках «II Европейских игр 2019» в Минске «Беларуськалий» выпустил товары под своим собственным брендом. На весь период этого значимого спортивного мероприятия в трех фан-зонах разместились специальные дизайнерские павильоны.
Предприятие и его коллектив достойны этого благодаря своим экономическим показателям. Сегодня каждая пятая тонна калийных удобрений в мире – произведена в Солигорске. География поставок все больше расширяется. Высококачественные белорусские калийные удобрения завоевывают новые рынки.
Несомненно, белорусские товары под брендом Soligorsk тоже высокого качества, они – отличный подарок из Солигорска, попытка привлечь внимание к столице шахтеров. Например, совместно с белорусским дизайнером Юлией Латушкиной, дизайнером-разработчиком Парадной Олимпийской формы для белорусской делегации на XXXI Олимпийских Играх в Рио (Бразилия) и формы для «II Европейских игр 2019 года» в Минске, была разработана и произведена ограниченная коллекция одежды под брендом Soligorsk.
Порадует новшество под новым брендом и любителей пива. Специально для жителей Солигорска и гостей города подготовлена и поступила в продажу ограниченная партия крафтового пива «Soligorsk». Оно сварено с двумя сортами хмеля и солью по особому рецепту.
Покупайте и пробуйте солигорское!
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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23 июня 2019 23:01 3432 На II Европейских играх представлена продукция ОАО...
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