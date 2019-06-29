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На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».

30.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


23 июня 2019 23:01 3432

На II Европейских играх представлена продукция ОАО "Беларуськалий" под брендом «Soligorsk».

Автор: Эдуард Кидяев.

В рамках «II Европейских игр 2019» в Минске «Беларуськалий» выпустил товары под своим собственным брендом. На весь период этого значимого спортивного мероприятия в трех фан-зонах разместились специальные дизайнерские павильоны.

Почему же было решено создать бренд Soligorsk? Конечно же, чтобы наш город – столица белорусских шахтеров — и само предприятие «Беларуськалий» стали еще более узнаваемыми. 

На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».

Предприятие и его коллектив достойны этого благодаря своим экономическим показателям. Сегодня каждая пятая тонна калийных удобрений в мире – произведена в Солигорске. География поставок все больше расширяется. Высококачественные белорусские калийные удобрения завоевывают новые рынки.

На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».
На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».
На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».
На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».

Несомненно, белорусские товары под брендом Soligorsk тоже высокого качества, они – отличный подарок из Солигорска, попытка привлечь внимание к столице шахтеров. Например, совместно с белорусским дизайнером Юлией Латушкиной, дизайнером-разработчиком Парадной Олимпийской формы для белорусской делегации на XXXI Олимпийских Играх в Рио (Бразилия) и формы для «II Европейских игр 2019 года» в Минске, была разработана и произведена ограниченная коллекция одежды под брендом Soligorsk.

Пять уникальных принтов коллекции разработаны для каждого рудоуправления компании «Беларуськалий», а количество изделий в коллекции ограничено. Самое же необычное, что количество единиц одежды соответствует глубине рудников по добыче калийной соли.

На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».
На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».
На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».
На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».

Порадует новшество под новым брендом и любителей пива. Специально для жителей Солигорска и гостей города подготовлена и поступила в продажу ограниченная партия крафтового пива «Soligorsk». Оно сварено с двумя сортами хмеля и солью по особому рецепту.

Пиво «Soligorsk» можно купить и в подарочном наборе с брендированным бокалом.

На II Европейских играх представлена продукция ОАО «Беларуськалий» под брендом «Soligorsk».

Покупайте и пробуйте солигорское! 

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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23 июня 2019 23:01 3432 На II Европейских играх представлена продукция ОАО...
 
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