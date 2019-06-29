Источник материала: Soligorsk News



На II Европейских играх представлена продукция ОАО "Беларуськалий" под брендом «Soligorsk». Автор: Эдуард Кидяев.

В рамках «II Европейских игр 2019» в Минске «Беларуськалий» выпустил товары под своим собственным брендом. На весь период этого значимого спортивного мероприятия в трех фан-зонах разместились специальные дизайнерские павильоны.



Почему же было решено создать бренд Soligorsk? Конечно же, чтобы наш город – столица белорусских шахтеров — и само предприятие «Беларуськалий» стали еще более узнаваемыми.



Предприятие и его коллектив достойны этого благодаря своим экономическим показателям. Сегодня каждая пятая тонна калийных удобрений в мире – произведена в Солигорске. География поставок все больше расширяется. Высококачественные белорусские калийные удобрения завоевывают новые рынки.

















Несомненно, белорусские товары под брендом Soligorsk тоже высокого качества, они – отличный подарок из Солигорска, попытка привлечь внимание к столице шахтеров. Например, совместно с белорусским дизайнером Юлией Латушкиной, дизайнером-разработчиком Парадной Олимпийской формы для белорусской делегации на XXXI Олимпийских Играх в Рио (Бразилия) и формы для «II Европейских игр 2019 года» в Минске, была разработана и произведена ограниченная коллекция одежды под брендом Soligorsk.



Пять уникальных принтов коллекции разработаны для каждого рудоуправления компании «Беларуськалий», а количество изделий в коллекции ограничено. Самое же необычное, что количество единиц одежды соответствует глубине рудников по добыче калийной соли.



















Порадует новшество под новым брендом и любителей пива. Специально для жителей Солигорска и гостей города подготовлена и поступила в продажу ограниченная партия крафтового пива «Soligorsk». Оно сварено с двумя сортами хмеля и солью по особому рецепту.



Пиво «Soligorsk» можно купить и в подарочном наборе с брендированным бокалом.







Покупайте и пробуйте солигорское!

Подготовила Светлана АРХИПОВА.