«Благо есть Джокер». Тренер «Шахтера» Ташуев - о победе над «Славией» и роли Николая Януша

Источник материала: Tut.by

Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев после победного матча в Мозыре рассказал о хороших качествах ветерана команды Николая Януша и рассказал о состоянии футболистов. Его слова приводит клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Шахтер»

— Команду соперников мы хорошо знали. Играли и в предсезонке с ними, и в паузе на матчи сборных. Смотрели видео, примерно знаем структуру игры. Хотя, она может сыграть и по-разному. В Гомеле «Славия» действовала через позиционные атаки, сегодня была выбрана тактика быстрых контратак. И были ситуации, когда выбегали очень перспективно.

В целом, был нескучный футбол. По моментам — где-то шесть у нас, которые могли реализовывать. Благо есть Джокер — Коля Януш, который хорошо играет вверху, хорошо чувствует позицию. Он вопрос и решил. Я думаю, что игра была до гола. Рады победе над хорошей командой.

— С чем связана ранняя замена Приймы и почему в заявке отсутствовал Рыбак?

— Рыбак во время игры со «Смолевичами» повредил спину в падении. У него уже давно есть грыжа и вот именно это место повредил. Не знаем пока насколько все серьезно, посмотрим. А Вася Прийма… тут опять же все от Рыбака идет. Мы знали, что Вася три матча подряд может не выдержать. Хотели дать паузу. Так и получилось: сделал хороший рывок и задняя щелкнула.

Быстро перестроились: Матвейчик имеет опыт игры на этой позиции и в принципе сыграл неплохо. Конечно, позиция центрального защитника — это сейчас для нас большая проблема. Будем думать. Хотя что думать? Как есть так и есть. В случае чего, у нас Януш есть.

— Какое у Януша самое главное качество, которое позволяет ему выходить на земену и регулярно забивать? И была ли эта замена плановой?

— Замены больше исходят от хода матча. Конечно, мы думали о том, что возможно понадобится усиление атаки. Решили Валеру заменить. Тем более, и защитники поднаелись уже. А тут выходит свежий большой нападающий, опытный, который может решить эпизод. Это мастерство. Момент — и Коля его реализует. У него высокий уровень точности.