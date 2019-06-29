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Союзный автопробег ДОСААФ финишировал в Бресте

30.06.2019 21:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Парковка у главного входа в Брестскую крепость стала финишной точкой десятидневного автопробега ДОСААФ, приуроченного к 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Пробег стартовал в Москве на Поклонной горе. Позади – 2,5 тысячи километров, десятки городов воинской славы и города-герои, в которых в 41-м оккупанты были остановлены, в 42-43-м годах измотаны, а в 44-м, в результате наступательной операции «Багратион» выбиты с территории нынешней Беларуси. 

Союзный автопробег ДОСААФ финишировал в Бресте

Союзный автопробег ДОСААФ финишировал в Бресте

Колонна прошла через Московскую, Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Брянскую, Витебскую, Гомельскую, Могилевскую, Минскую и Брестскую области. В цитадель Славы Брестской крепости участники акции прошли пешком. После традиционного возложения венков прошел короткий митинг и символическая передача в музей обороны Брестской крепости гильз с землей из городов и памятных мест, где останавливалась колонна. 

Союзный автопробег ДОСААФ финишировал в Бресте

Татьяна Панина

Участники автопробега, не скрывая эмоций, делятся наиболее яркими воспоминаниями. Для Татьяны Паниной, педагога центра патриотического воспитания школьного спорта из Москвы, это улица Героя Советского Союза, маршала Олега Лосика в Минске. 3 июля 1944 года под его командованием (тогда в звании полковника – авт.) танковая бригада в числе первых вступила в столицу БССР:

- Наш экипаж идет под именем Олега Лосика. Такое право было получено от его правнучки Ирины. Вчера специально заехали в Минск на улицу, названную в честь него. Отрадно, что в Беларуси сохраняют память об этом героическом человеке, как и о многих других героях Великой Отечественной. 

Союзный автопробег ДОСААФ финишировал в Бресте

Владимир Рыжов

А Владимир Рыжов, начальник отдела центрального Совета ДОСААФ России, был сильно впечатлен работой поисковой экспедиции под Ржевом и базой партизанского отряда в урочище «Хованщина» в Ивацевичском районе:

- Время идет, ветеранов становится меньше, поэтому из первых уст узнать правду о той войне молодежи сложно. Книги не все читают, советские фильмы не пользуются популярностью. Нужно поднять у подрастающей смены интерес. Такой познавательный автопробег – одна из отличных форм военно-патриотической работы.

Союзный автопробег ДОСААФ финишировал в Бресте

Иван Дырман

О том, что акция во многом была направлена на внимание подрастающего поколения, говорил и председатель центрального Совета ДОСААФ Беларуси Иван Дырман:

- Мы хотели показать молодежи, что Победа - это великая заслуга Советского народа, который боролся за то, чтобы мы были свободными людьми. И напомнить, какой огромной ценой эта Победа была добыта. В Беларуси погиб каждый третий житель. У моего отца погибло трое братьев. Мы и следующие поколения должны сделать все, чтобы не допустить новой войны. Быть мощными, в первую очередь духом, экономически, иметь серьезный военный потенциал.

Союзный автопробег ДОСААФ финишировал в Бресте


По ходу движения к автопробегу присоединялись различные общественные организации, как в России, так и в Беларуси. По словам Владимира Рыжова, всего в масштабной акции приняло участие свыше 15 тысяч человек. Самые активные участники были награждены памятными свидетельствами.

Союзный автопробег ДОСААФ финишировал в Бресте

Союзный автопробег ДОСААФ финишировал в Бресте

 
Теги: Минск
 
 
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