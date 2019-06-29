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Без Олимпиады и плей-офф Евробаскета. Белоруски потерпели фатальное поражение от России
Источник материала: Tut.by
Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела поражение от России в последнем матче группового этапа чемпионата Европы — 62:76 (19:15, 8:18, 14:19, 21:24).
Победа гарантировала сборной Беларуси выход в следующий раунд с отличными шансами на четвертьфинал, а поражение с разницей менее «-11» дало бы путевку во второй этап в случае победы Сербии над Бельгией. Увы, но подопечные Натальи Трофимовой проиграли «-14» и заняли последнее место в группе. Это означает, что белоруски не смогут бороться за путевку на Олимпийские игры.
Основной причиной поражения нашей команды стал крайне низкий процент попадания со средней дистанции — 26,53%. Россиянки попали более половины своих двухочковых бросков.
Татьяна Лихтарович набрала 10 очков при 11 подборах, в активе Марии Поповой 15 очков, Алекс Бентли набрала 12, Виктория Гаспер — 11.
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Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела поражение от России в последнем матче группового этапа чемпионата Европы - 62:76 (19:15, 8:18, 14:19, 21:24).
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