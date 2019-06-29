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«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

30.06.2019 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жилье для тех, кто будет лучше нас. Символический ритуал – закладка капсулы с посланием потомкам – дал старт возведению нового дома в квартале Чемпионов многофункционального комплекса «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Он строится на месте старого столичного аэропорта, и с каждым днем эта территория меняется до неузнаваемости. Так что же было в загадочном послании? Расскажем в нашем сюжете.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Казалось бы, удачней даты не найти. Когда еще начать строительство нового жилого дома в квартале Чемпионов, как не в дни проведения II Европейских игр? Но крупнейший белорусский застройщик – компания Dana Holdings – решила вписать событие в историю и в основание будущего дома заложить капсулу с посланием потомкам. На символическую церемонию пригласили команду спортсменов из Сербии.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Безусловная вера в то, что новые поколения будут лучше нас, проходит красной нитью через все послание. «Мы верим в вас, чемпионы, и в будущее нашей земли!» – такими словами заканчивается послание к потомкам.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании «Дана Холдингз»:
Мы можем предложить спортсменам-чемпионам специальные условия, потому что мы хотели бы, чтобы они своими спортивными идеалами влияли на юных белорусов, которые будут жить рядом. Уже некоторые чемпионы успели приобрести жилье в этом квартале. 

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Повстречать на лестничной площадке соседа-чемпиона и поздороваться с ним за руку, а то и пригласить на чашку чая для жителей нового квартала будет обыденной реальностью – многие известные спортсмены уже купили здесь квартиры.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

А сейчас, когда Dana Holdings объявила об индивидуальном подходе к призерам крупных международных соревнований, спортивная семья квартала Чемпионов будет прирастать еще большими темпами. И не только белорусскими атлетами! Квартиру здесь приобрел знаменитый спортсмен из Великобритании Наян Доши.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Наян Доши, спортсмен (Великобритания):
Я считаю, что это идеальное место для будущих инвестиций. Лично для меня, чтобы потом сюда приехали мои дети. Это фантастическое место. И я думаю, что сейчас самое время идти в правильном направлении – идти в рост, двигаться ввысь. 

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Сербские спортсмены, участники II Европейских игр, приехали на строительную площадку комплекса «Минск Мир», чтобы своими глазами увидеть, что создает в столице Беларуси Dana Holdings – международная компания с сербскими корнями. Впечатлений хватило на всех.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Дамир Микец, серебряный призер II Европейских игр:
Мы очень рады, что компания из Сербии строит здесь такой большой и красивый комплекс! Эта компания является послом Сербии, как и мы, и помогает в улучшении имиджа страны и ее развитии. У меня мурашки по коже прошли, когда я в руках держал капсулу с двумя гербами – Беларуси и Сербии. И сразу я спросил, что же именно внутри капсулы находится. Мне сказали, что там послание будущим поколениям, которые будут жить в этом комплексе.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Комплекс «Минск Мир» – уникальный градостроительный проект, который создается по инновационному принципу «город в городе». Жителям здесь будет предоставлена вся необходимая для комфортной и активной жизни инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, развлекательные и спортивные центры. Расположение практически в центре города, прекрасное транспортное сообщение.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Не стоит забывать и о строящихся станциях метро, и крупнейшем в стране торгово-развлекательном центре, который здесь будет построен. Современная архитектура зданий и свободная планировка жилых пространств с дизайнерскими лобби, бесшумными скоростными лифтами, окнами от пола до потолка и просторными лоджиями позволят каждому владельцу создавать именно квартиру своей мечты, не теряя времени и денег на перепланировки.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

А внимание проектировщиков к ландшафтному дизайну и озеленению района сделали «Минск Мир» престижным и популярным районом столицы. Сердцем же деловой активности и притяжения инвестиций со всего мира станет Минский международный финансовый центр Minsk World. Он создается в сотрудничестве с аналогичным центром Дубая – об этом подписано соответствующее правительственное соглашение. А еще ранее договор с Дубайским МФЦ о консультативной помощи подписала компания Dana Holdings. Во время II Европейских игр площадку комплекса посещал президент Сербии Александр Вучич.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Александр Вучич, президент Сербии:
Мы очень довольны доверием, которое оказал Президент Беларуси сербской компании. Это очень важный вопрос для нас. Это показало, что наши люди могут многое сделать в пользу белорусского народа и граждан Минска. Я очень доволен качеством стройки здесь. И думаю, что люди, которых мы встретили здесь, также довольны.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Благодаря специальной акции от застройщика приобрести квартиру в комплексе «Минск Мир» можно в беспроцентную рассрочку сроком до 10 лет без переплат и увеличения цены. Единственным условием для получения рассрочки является первоначальный взнос за квартиру в размере от 30 % ее стоимости.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

Но даже в отсутствии средств не спешите расстраиваться, ведь с деньгами на первый взнос поможет партнерский кредит от Белорусского народного банка. Банк готов выдать на первоначальный взнос до 40 тысяч рублей без справок о доходах, залога и поручителей под самые выгодные проценты. Но лучше поторопиться – акция действует только до конца лета.

«Идеальное место для будущих инвестиций». В квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» начали возведение нового дома

II Европейские игры прошли. Теперь они навсегда вписаны в историю нашей страны. А в квартале Чемпионов комплекса «Минск Мир» будут расти новые таланты. Им покорять спортивные вершины, стоять на пьедестале жизни и одерживать достойные победы, ведь главное в основу уже заложено.

*На правах рекламы

Люди в материале: Вибор Мулич, Наян Доши, Дамир Микец, Александр Вучич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жилье для тех, кто будет лучше нас. Символический ритуал – закладка капсулы с посланием потомкам – дал старт возведению нового дома в квартале...
 
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