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«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович пообщался с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым.
«Сейчас растет белорусский экспорт в Китай, меняется его структура»
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:
Поэтому мы как раз попали в такую ситуацию, когда благоприятный рынок. С другой стороны, мы наблюдаем: как только у нас возникают сложности на наших традиционных рынках, сразу наши экспортеры вспоминают про Китай и активизируются в продажах сюда.
«Знают в большей степени белорусское сухое молоко»
Дмитрий Боярович:
Кирилл Рудый:
В частности, есть одна китайская компания, которая импортирует говядину. Она специально для того, чтобы продвинуть белорусский бренд, собрала группу девушек белорусских, сделала группу вокальную. И в ноябре планируется открытие в городе Чэнду национального белорусского павильона. Его готовят в стиле Мирского замка. Как раз одним из элементов является создание такой группы для того, чтобы показать, что такое Беларусь.
Дмитрий Боярович:
Кирилл Рудый:
Об инициативе «Пояс и путь»: «Быстрее, проще проходить процедуры эти в Беларуси»
Дмитрий Боярович:
Кирилл Рудый:
«Китай передовая страна. Она обошла, наверное, все страны в мире по мобильным платежам и проведению расчетов»
Дмитрий Боярович:
Кирилл Рудый:
На данный момент мы прорабатываем вместе с «Беларусбанком», вместе с другими нашими банковскими учреждениями возможность и у нас внедрить такую систему расчетов через QR-коды, привязки карточки к телефонам, чтобы это было быстро, удобно.
Китай здесь передовая страна. Она обошла, наверное, все страны в мире именно по мобильным платежам и проведению расчетов.
Вы можете попробовать зайти в магазин. Там уже появляются аппараты расчета – можно рассчитываться лицом, когда привязывается ваша карточка к Face ID.
«В Пекине, возможно, откроем памятник Франциску Скорине»
Дмитрий Боярович:
Кирилл Рудый:
Мы открыли в прошлом году памятник Якубу Коласу, в этом году открыли центр изучения Якуба Коласа, планируем открыть памятник Янке Купале. Также работаем над тем, чтобы в будущем открыть центр Янки Купалы. В Пекине, возможно, откроем памятник Франциску Скорине.
Интерес есть. Интерес, связанный с инициативой «Пояс и путь». Китайцы хотят лучше понять те народы, через которые проходит эта инициатива.
«Основной причиной, почему стали приходить к нам китайские инвестиции, – это индустриальный парк»
Дмитрий Боярович:
Кирилл Рудый:
Если посмотреть на суммы, то в сравнении с тем, сколько Китай вкладывает в США, сколько Китай вкладывает в Германию, в Великобританию (там идут миллиарды долларов), в нас за последние три года где-то 400 миллионов долларов Китай вложил, то кажутся суммы небольшие. Но если сравнить с нашим рынком внутренним, показатель прямых инвестиций к ВВП страны, то по этому показателю у нас вложения больше в два раза, порой в три раза, чем Китай вкладывает в США, Германию, Великобританию.
Поэтому можно сказать, что у нас помимо экономических факторов значительно влияет на привлечение китайских инвестиций и политический фактор.
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«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым
Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович пообщался с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым. «Сейчас растет белорусский экспорт в Китай, меняется его...
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