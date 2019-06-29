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«У нас заявлено более 1 млрд долларов инвестиций». О развитии парка «Великий камень» рассказывает Кирилл Коротеев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Через несколько дней у Юлии Огневой как у журналиста и китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» юбилей – пять лет назад она впервые приехала сюда делать репортаж о будущей жемчужине Великого шелкового пути сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
И терзали меня смутные сомнения. С одной стороны, не верить в проект было попросту нельзя, поскольку уже тогда мы понимали, что на его реализацию будут брошены вся сила и мощь не только нашей Родины, но и Поднебесной. С другой стороны, стоя в голом поле с лесополосой, очень сложно было себе представить, что уже через несколько лет здесь будут райские кущи, как бы красиво о них ни пели.
Но раз от раза приезжая сюда (а делала я это достаточно часто), мои сомнения трансформировались в уверенность, что все получится. И уверенность эта росла вместе с количеством новых резидентов и объектов, построенных на этой территории.
Как и пять лет назад, неизменный провожатый – топ-менеджер компании по развитию парка Кирилл Коротеев. Правда, сегодня встречает не возле неказистой п-образной постройки, а у 8-этажного административного здания, в которое управляющая компания въехала полтора года назад. Следом подтянулась и администрация парка.
«На сегодня у нас заявлено более 1 миллиарда долларов инвестиций»
Юлия Огнева, СТВ:
Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
На сегодня у нас заявлено более 1 миллиарда долларов инвестиций. Если говорить об освоенной части, то это порядка 470 миллионов долларов.
Юлия Огнева:
Кирилл Коротеев:
Например, в этом году мы столкнулись со сложностью, что проект строительства согласовывали порядка четырех месяцев. То есть мы говорим о строительстве в четыре года всего вот этого, что сейчас есть, а четыре месяца мы согласовывали один небольшой проект. Это всё говорит о том, что нет предела совершенству.
Сейчас в парке 44 резидента. По способу организации производства инвесторы делятся на две группы: компании, которым выделяется земля под застройку, и они возводят на ней свои предприятия, и те, которые располагаются на площадях, построенных управляющей компанией. Соотношение – примерно 40 на 60.
Вот так выглядят готовые производственные площади до того, как в них въехал резидент.
И вот так – после. Компания «Ассомедика» производит дыхательные контуры – единственная на территории ЕАЭС. Стоит ли говорить, что дела идут неплохо – рынок сбыта позволяет. Готовится к выпуску и другая уникальная продукция.
«Требование условия собственного производства заложено в самом режиме индустриального парка»
Юлия Огнева:
Кирилл Коротеев:
«Сейчас мы строим инновационный центр – создаем уже финансовую инфраструктуру»
Юлия Огнева:
Кирилл Коротеев:
Но в любом случае, цель на построение высокотехнологичных производств присутствует. Более того, для этого должна быть соответствующая инфраструктура. Сначала мы говорили об инженерной инфраструктуре – создали, появились определенные производства. Сейчас мы как раз таки строим инновационный центр – создаем уже финансовую инфраструктуру, венчурную, чтобы она поддерживала те стартапы, те прикладные наукоемкие проекты, которые и создадут основу производства завтрашнего и послезавтрашнего дня.
Уже 1 июля «Великий камень» примет форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь». Три дня работы, более 500 участников. Гости смогут поселиться на территории парка – здесь работает гостиница на 65 мест.
Накануне открытия в выставочном центре China Merchants Group начала работать выставка белорусских и китайских товаров – крупнейшая за последнее время. Но в основе форума, конечно, все-таки деловая программа.
«Мы планируем подписать и договора о резидентстве»
Юлия Огнева:
Кирилл Коротеев:
Юлия Огнева:
Кирилл Коротеев:
Но чем дальше развивается парк, тем очевиднее становится его не только экономическая, но и социальная миссия. Буквально этой весной началось строительство арендного дома на 156 квартир. Еще немного, и он примет первых жильцов.
Дальше – больше. Здесь будет поликлиника, школа, детский сад. В общем, пока всё идет к тому, что парк «Великий камень» может стать городом-спутником Минска. Не спальным районом, искусственно вынесенным за границы второй кольцевой, а настоящим сателлитом, в котором социальные объекты строятся сначала вслед, а потом и параллельно с производствами. Чтобы можно было и работать, и отдыхать не выходя из парка.
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«У нас заявлено более 1 млрд долларов инвестиций». О развитии парка «Великий камень» рассказывает Кирилл Коротеев
Новости Беларуси. Через несколько дней у Юлии Огневой как у журналиста и китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» юбилей – пять лет назад...
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