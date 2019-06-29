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Развитие экономического потенциала, совместных производств и образования. Итоги визита Эмомали Рахмона в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На белорусско-таджикистанских отношениях остановимся подробнее. Оно и понятно: итогом визита Эмомали Рахмона в Минск стало подписание важнейшего документа: договора о стратегическом партнерстве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Прочный фундамент сотрудничества – экономика. За последние несколько лет товарооборот между странами как поднимался до 60 миллионов долларов, так и опускался до 20 миллионов. 2018 год – 37,4. Понятное дело, такие цифры не утраивают ни одну, ни другую сторону.
Зато в политическом русле течение свободное. Этому способствует и общее прошлое, и дружеские отношения между лидерами. А вот о том, что еще сделаем, чтобы быть эффективнее и ближе, знает корреспондент Юлия Бешанова.
Визит главы Таджикистана в Беларусь в документах значится как «официальный». Такой статус предполагает особую церемонию встречи, протокольные мероприятия. Но в процессе переговоров то и дела из уст лидеров звучат слова «друг» и «брат». Отношения между Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном действительно сложно назвать официальными. Скорее неформальными. В глаза это бросается буквально с первых минут.
Возможность поговорить друг с другом президенты никогда не упускают. Причем не только во время официальных визитов – они регулярные – общаются и во время международных саммитов, разговаривают по телефону. Даже подробности этой встречи коллеги обсудили лично. Это значит, что все темы для разговора согласованы, и осталось лишь обсудить нюансы.
Свое посещение Беларуси Эмомали Рахмон скорректировал с учетом II Европейских игр. Уникальная возможность поддержать и поприветствовать своих спортсменов с трибуны. А еще посмотреть, как Минск справился с задачей континентального масштаба.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
Вообще тему «сделано по образу и подобию белорусского» в отношении стран можно назвать генеральной. Душанбе готов перенимать наш опыт и технологии. Сейчас мы участвуем в большом проекте по обновлению таджикского столичного автопарка. Речь идет о поставке 150 троллейбусов.
Владимир Король, генеральный директор холдинга «Белкоммунмаш»:
На фоне полного политического взаимопонимания и дружбы экономическая составляющая пока не впечатляет. Цифра товарооборота между Беларусью и Таджикистаном всего 38 миллионов долларов. Конечно, обороты нужно наращивать, но есть и объективные причины.
Емкость таджикского рынка небольшая – и это, безусловно, минус. Но географическое положение этой страны позволяет нам открыть для себя большой среднеазиатский рынок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Примеры успешной совместной работы уже есть. Два года в Гиссаре собирают нашу технику. Пока на конвейере всего несколько ходовых моделей – тракторы, прицепы, полуприцепы. Собрали почти три сотни машин. Не проблема расширить производство, но есть трудности со сбытом.
Треть продукции идет в Афганистан, но покупательская способность здешних хозяйств пока невелика. Беларусь предлагает отменить НДС для совместной продукции. Это -18 % к стоимости, а значит, и покупать будут охотнее.
Еще один «обкатанный проект» – совместное производство молочки по нашим технологиям.
Саттори Иззатулло, министр сельского хозяйства Таджикистана:
Эмомали Рахмон перед чиновниками поставил амбициозную задачу – провести в, по сути, аграрной стране ускоренную индустриализацию. Желание есть, а вот опыта, технологий, да и кадров в стране ощутимо не хватает.
Потому и прямой запрос к Александру Лукашенко – обучить в Беларуси большее число специалистов и расширить прием студентов в вузы. К тому же речь идет и о полноценном экспорте образовательных услуг.
Александр Лукашенко:
Результат переговоров в 11 подписанных соглашениях: от сельского хозяйства до банковской сферы. И это не считая перспективные коммерческие договоренности, которые вырастут на этой юридической основе.
Ключевой момент встречи – подписание документа, который сами лидеры назвали «историческим» – договора о стратегическом сотрудничестве между Беларусью и Таджикистаном.
Экономика, безусловно, фундамент крепкой дружбы между народами. Но в случае с нашими странами в отношения прочно вплелись общая история и современность. Встреча лидеров накануне 75-летия большой общей Победы во время II Европейских игр – в таком общении всегда есть место личному.
Диалог и переговорный успех коллеги-президенты, как и подобает друзьям, скрепили символичными подарками. От Александра Лукашенко – копия слуцкого пояса, созданная по старинным технологиям и сувениры к Европейским играм. В ответ от Эмомали Рахмона – национальный кинжал ручной работы и картина с изображением дворца Навруз.
Еще один проект, которым с увлечением занимаются президенты – создание белорусско-таджикских садов дружбы. Первые таджикские виноград и черешню из Брестской области попробуем в 2020 году. Идея – символичная. Отношения между странами также год от года набирают силу.
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Развитие экономического потенциала, совместных производств и образования. Итоги визита Эмомали Рахмона в Беларусь
Новости Беларуси. На белорусско-таджикистанских отношениях остановимся подробнее. Оно и понятно: итогом визита Эмомали Рахмона в Минск стало подписание...
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