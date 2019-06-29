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Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2019 году парад 3 июля, в День Независимости, будет не днем, а вечером. Несколько тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой техники. В завершение – плац-концерт роты почетного караула. А до него, пожалуй, самая зрелищная часть парада – авиационная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Из того, что мы еще не видели, – сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Это самый крупный, самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой, самый тяжелый боевой самолет в мире. Летчики называют его «Белым лебедем». Взлетать он будет с территории России.
Алена Сырова, корреспондент:
Все дело в том, что каждая из железных птиц в этой парадной стае со своими уникальными характеристиками для взлета, размахом крыла, весом и скоростью. Выстраиваться один за одним в клин, ромб или пеленг, да еще и на малых высотах, над городом и тысячами зрителей – задача как минимум ответственная и непростая. Этот строй существует ровно 7 минут. Именно столько длится парадный пролет, до и после его просто не существует.
Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси – начальник авиации:
В 2019 году авиаторы взлетают сразу с пяти аэродромов, два из них – белорусские. Вертолеты Ми-8МТВ, те, что откроют парад и пронесут государственный флаг, впервые поднимутся в воздух из Липок.
Остальные крылатые представители Беларуси – истребители и шутрмовики, винтокрылые Ми-24 (кстати модернизированные), российские аллигаторы Ка-52 – полетят из Мачулищ. Этот аэродром традиционное место встречи всех участников парада.
Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Остальные гости из России – истребители Су-34 и Су-30 – прилетят из Курска, из Сальчов – Ту-55. Но, пожалуй, самые эффектные «птицы» прилетят за 17 тысяч километров – Ту-95 и впервые самый большой из сверхзвуковых бомбардировщик ракетоносец Ту-160, известный как «Белый лебедь».
Чтобы встроиться в боевой порядок, россияне вылетают раньше в среднем на час. Для сравнения: с белорусских площадок – за 15 минут до часа икс. Но независимого от этого факта, мы с вами у стеллы 3 июля будем наблюдать разные группы. У такого авиаконцерта, конечно, есть наземный дирижер.
Сергей Макаров, руководитель полетов 50-й смешанной авиационной базы:
Борт истребителя Миг-29, на котором летает Андрей Кривоносов, в их боевом порядке хвостовой. Четыре истребителя формируют в небе «стрелу» на скорости в 500 километров час, а от крыла до крыла – 15 метров.
Андрей Кривоносов, командир эскадрильи 61-й истребительной авиабазы:
Кстати, фигуры, которые формируют самолеты в небе помимо эстетики (это скорее для зрителей) несут еще и практическую функцию. Для авиаторов это те же боевые порядки, которыми пользуются ежедневно. Рассмотреть их в этом году мы с вами сможем не щурясь от яркого солнца: парад пройдет вечером. Летчки этому, кстати, рады.
Николай Смолянинов, командир учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиабазы:
Правда, садиться авиаторам придется уже в темноте, и это накладывает свои отпечатки. Но больше на координаторов полета, ведь ночью парами на посадку не заходят. А значит, всю парадную эскадру нужно распускать по одному. Но все это мелочи в сравнении с видом вечернего неба над столицей.
Алёна Сырова:
Таких птиц-гигантов в Беларуси уже две. Кто знает, может, в 2020 году Ил-76 тоже пролетят над Минском тандемом. А пока же следуя традициям транспортный самолет сопровождают учебные Л-39. Вместе они разукрасят небо в цвета белорусского флага. Яркое завершение месяцев подготовки к воздушному маршу, повод поднять глаза в мирное небо и очередное подтверждение класса ассов, ежедневно укрывающих своими крыльями наш общий дом.
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Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости
Новости Беларуси. В 2019 году парад 3 июля, в День Независимости, будет не днем, а вечером. Несколько тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой техники. В завершение –...
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