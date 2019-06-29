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Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

30.06.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2019 году парад 3 июля, в День Независимости, будет не днем, а вечером. Несколько тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой техники. В завершение – плац-концерт роты почетного караула. А до него, пожалуй, самая зрелищная часть парада – авиационная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Из того, что мы еще не видели, – сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Это самый крупный, самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой, самый тяжелый боевой самолет в мире. Летчики называют его «Белым лебедем». Взлетать он будет с территории России.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Алена Сырова, корреспондент:
Каждые 30 секунд самолеты взмывают в воздух. Выстроить парадную линию из 49 машин предстоит уже в небе.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Все дело в том, что каждая из железных птиц в этой парадной стае со своими уникальными характеристиками для взлета, размахом крыла, весом и скоростью. Выстраиваться один за одним в клин, ромб или пеленг, да еще и на малых высотах, над городом и тысячами зрителей – задача как минимум ответственная и непростая. Этот строй существует ровно 7 минут. Именно столько длится парадный пролет, до и после его просто не существует.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси – начальник авиации:
У первых вертолетов скорость 60, потом вторые идут 200, потом скорость 350 – Ан-26. За ним идет 500. Соответственно, вся эта «колбаса» сжимается. Она проходит, и сразу ее надо развести, разгруппировать для безопасности, при этом на одной высоте. Это особенность парада.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

В 2019 году авиаторы взлетают сразу с пяти аэродромов, два из них – белорусские. Вертолеты Ми-8МТВ, те, что откроют парад и пронесут государственный флаг, впервые поднимутся в воздух из Липок.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Остальные крылатые представители Беларуси – истребители и шутрмовики, винтокрылые Ми-24 (кстати модернизированные), российские аллигаторы Ка-52 – полетят из Мачулищ. Этот аэродром традиционное место встречи всех участников парада.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Очень тщательно готовимся к этому мероприятию. Проведена большая работа по подготовке аэродрома. Более двух сотен человек находится на территории авиационной базы. 

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Остальные гости из России – истребители Су-34 и Су-30 – прилетят из Курска, из Сальчов – Ту-55. Но, пожалуй, самые эффектные «птицы» прилетят за 17 тысяч километров – Ту-95 и впервые самый большой из сверхзвуковых бомбардировщик ракетоносец Ту-160, известный как «Белый лебедь».

Чтобы встроиться в боевой порядок, россияне вылетают раньше в среднем на час. Для сравнения: с белорусских площадок – за 15 минут до часа икс. Но независимого от этого факта, мы с вами у стеллы 3 июля будем наблюдать разные группы. У такого авиаконцерта, конечно, есть наземный дирижер.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Сергей Макаров, руководитель полетов 50-й смешанной авиационной базы:
Да, действительно, можно сравнить с работой дирижера. Я вам скажу: как в хорошем оркестре, когда у тебя все виртуозы, но они просто не могут играть без дирижера, потому что не получится слаженно. Так и здесь получается. В параде принимут участие только летчики первого класса. Первый класс подразумевает, что летчик готов ко всему.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Борт истребителя Миг-29, на котором летает Андрей Кривоносов, в их боевом порядке хвостовой. Четыре истребителя формируют в небе «стрелу» на скорости в 500 километров час, а от крыла до крыла – 15 метров.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Андрей Кривоносов, командир эскадрильи 61-й истребительной авиабазы:
Каждый летчик в группе должен чувствовать друг друга. Не обязательно даже разговаривать, просто предполагаешь, как может повести себя ведущий или ведомый. А в общей колонне, конечно, группы меняются, люди тоже, поэтому и происходят вот эти тренировки, чтобы все группы свести с разных аэродромов с разной скоростью в одно время, практически с разницей в 30 или 20 секунд, в точку показа.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Кстати, фигуры, которые формируют самолеты в небе помимо эстетики (это скорее для зрителей) несут еще и практическую функцию. Для авиаторов это те же боевые порядки, которыми пользуются ежедневно. Рассмотреть их в этом году мы с вами сможем не щурясь от яркого солнца: парад пройдет вечером. Летчки этому, кстати, рады.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Николай Смолянинов, командир учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиабазы:
Для летного состава лучше проходит, потому что небо более спокойное, не так жарко, нет турбулентности воздуха такой, как днем.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Правда, садиться авиаторам придется уже в темноте, и это накладывает свои отпечатки. Но больше на координаторов полета, ведь ночью парами на посадку не заходят. А значит, всю парадную эскадру нужно распускать по одному. Но все это мелочи в сравнении с видом вечернего неба над столицей.

Алёна Сырова:
Завершает парад стотонная птица Ил-76. Отсюда уж точно лучший вид на весь парадный строй и праздничный город. Сейчас первый пролет над проспектом. Высота 200 метров, рассмотреть можно все нюансы.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

Таких птиц-гигантов в Беларуси уже две. Кто знает, может, в 2020 году Ил-76 тоже пролетят над Минском тандемом. А пока же следуя традициям транспортный самолет сопровождают учебные Л-39. Вместе они разукрасят небо в цвета белорусского флага. Яркое завершение месяцев подготовки к воздушному маршу, повод поднять глаза в мирное небо и очередное подтверждение класса ассов, ежедневно укрывающих своими крыльями наш общий дом.

Люди в материале: Алена Сырова, Александр Карев, Андрей Лукьянович, Сергей Макаров, Николай Смоляниновндрей Кривоносов
 
 
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Новости Беларуси. В 2019 году парад 3 июля, в День Независимости, будет не днем, а вечером. Несколько тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой техники. В завершение –...
 
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