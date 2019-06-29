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Подведем итог: плюсы и минусы Европейских игр

30.06.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сбылась ли мечта главы государства о том, чтобы белорусы жили этими играми.

Подведем итог: плюсы и минусы Европейских игр
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
30 июня в Минске завершаются II Европейские игры. Те самые игры, которыми, по задумке Александра Лукашенко, должны были жить. Начнем с минусов, пишет "Солидарность".

Белорусы не прониклись


Вопреки ожиданиям властей белорусы не прониклись праздничным настроением. То ли желание хлеба стало побеждать жажду зрелищ, то ли формат спортивного форума не нашел должного ротклика в массах, но факт остается фактом: полупустые трибуны, которые не смогли игнорировать даже комментаторы государственны телеканалов, а также пустынные фан-зоны. 

Кроме того, многих минчан возмутили перекрытые ради состязаний центарльные улицы столицы. Из-за этого образовались огромные пробки, что не добавило людям настроения.

Скромная VIP-ложа


Список высоких гостей, согласившихся приехать на открытие II Европейских игр, более чем красноречиво говорил о статусе этого мероприятия. Ни из одной страны Евросоюза первые лица в Минск не приехали – даже из соседних Польши, Литвы и Латвии.

Ильхам Алиев, принимавший первые игры, прислал вместо себя дочь. А президент Сербии и вовсе не пошел на церемонию открытия, так как на ней присутствовал президент Косова.

В итоге команию в VIP-ложе Лукашенко составили Рамзан Кадыров, президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр России Дмитрий Медведев, приехавший в Минск вместо Владимира Путина.

Ждали десятки тысяч гостей, а в итоге…


Накануне игр власти прогнозировали приезд около 30 тысяч иностранных болельщиков. В итоге, 27 июня была озвучена цифра: 12200 безвизовых иностранцев, в числе которых больше 4000 составили спортсмены.

Критика


Опубликованная в разгар игр сумма, которую Беларусь потратила на проведение Европейских игр, вызвала дополнительную волну критики в адрес властей. Мол, клянчим у соседей кредиты, а сами выбрасываем на ветер миллионы.

Свое недовольство форматом проведения соревнований высказали и сами непосредственные участники игр.

Плюсы


К позитивным моментам можно отнести официальную церемонию открытия игр, в которой было много национальных и исторических мотивов. Возможно, так совпало, на в поездах городских линий наконец-то появилась озвучка и на белорусском языке.

В метро появился устойчивый интернет и возможность расплатиться банковской картой. В Минске останутся десятки городских автобусов с кондиционерами.

С другой стороны, большой вопрос: а нельзя ли все это было сделать вне рамок игр?

 
Теги: Минск
 
 
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Сбылась ли мечта главы государства о том, чтобы белорусы жили этими играми.
 
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