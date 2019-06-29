Белорусские спортсмены завоевали 69 медалей на II Европейских играх

По этому показателю наша команда уступила лишь России, в активе которой 109 наград.





В активе белорусской сборной 24 золотые медали, 16 серебряных и 29 бронзовых. Самыми медальными видами стали гребля на байдарках и каноэ (5−2−3), самбо (3−4−8), легкая атлетика (3−4−0) и борьба (3−2−2).



