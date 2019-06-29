Не сдержали обещания: «БелДжи» в мае не достиг объема 120 автомобилей в смену

ex-press.by . В открытом доступе появилась информация Главного статистического управления Минской области о производстве отдельных видов продукции предприятиями региона. Информацию проанализировал борисовский портал





Среди товарных позиций есть и легковые автомобили. Помимо борисовского СЗАО «БелДжи» в Минской области есть лишь одно предприятие, выпускающее этот вид продукции. Это СП ЗАО «Юнисон», расположенное в посёлке Обчак под Минском.





Официальной информация о реальных объемах производства на «Юнисоне» в текущем году пока нет, известно лишь о планах выпуска 2,5 тыс. китайских электромобилей Zotye в 2019 году. Поскольку планы и реальность весьма редко совпадают, будем исходить из того, что все легковые автомобили, учтенные официальной статистикой, это Geely, выпущенные на «БелДжи».





Итак, в мае в Минской области произвели 1556 автомобилей, а всего за пять месяцев с начала года — 6523.





Если исходить из производственного календаря, который насчитывает в мае 2019 года 18 рабочих дней, то получается, что в смену (завод пока лишь готовится к 2-х сменной работе) в мае выпускалось порядка 86 автомобилей.









Напомним, что еще в начале февраля текущего года и.о. директора этого предприятия, расположенного в Борисовском районе, первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский в программе белорусского телевидения, выразил уверенность, что в первом полугодии 2019 года «фактически выйдем на проектную мощность», которая, по его словам, составляет 120 машин в смену.





Таким образом, в июне — последнем месяце полугодия, чтобы озвученные планы стали реальностью, СЗАО «БелДжи» необходимо выпустить 2400 автомобилей или в полтора больше, чем в мае.