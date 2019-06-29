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СМИ: Макрон пообещал Путину приехать в РФ отметить День победы
Источник материала: Партизан
Президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям российских СМИ, пообещал, что приедет в Москву в 2020 году в честь 75-летия Дня Победы.
Как сообщает российское агентство
"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там", - сказал президент Франции.
Он подчеркнул, что "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто оказывал сопротивление".
В пятницу на саммите "Большой двадцатки" президент РФ Путин встретился с Макроном. В рамках переговоров, Путин пригласил Макрона приехать в Москву для участия в мероприятиях по случаю 75-летия со Дня победы.
Путин пригласил на празднование и президента США Дональда Трампа.
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Президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям российских СМИ, пообещал, что приедет в Москву в 2020 году в честь 75-летия Дня Победы.
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