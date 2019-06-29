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К встрече Лукашенко и Путина присоединился Рахмон

30.06.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Находящийся в Беларуси с официальным визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон присоединился к встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает БелТА.



Мероприятие проходит в государственной резиденции «Заславль» в неформальной обстановке. Подобный формат трехсторонней встречи Александр Лукашенко анонсировал 28 июня на переговорах с Эмомали Рахмоном в Минске.

По завершении встречи лидеры стран посетят на стадионе «Динамо» церемонию закрытия II Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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Находящийся в Беларуси с официальным визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон присоединился к встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает...
 
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