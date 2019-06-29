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К встрече Лукашенко и Путина присоединился Рахмон
Источник материала: Партизан
Находящийся в Беларуси с официальным визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон присоединился к встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает БелТА.
Мероприятие проходит в государственной резиденции «Заславль» в неформальной обстановке. Подобный формат трехсторонней встречи Александр Лукашенко анонсировал 28 июня на переговорах с Эмомали Рахмоном в Минске.
По завершении встречи лидеры стран посетят на стадионе «Динамо» церемонию закрытия II Европейских игр.
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Находящийся в Беларуси с официальным визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон присоединился к встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает...
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