Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и пообещала больше не выступать в России

Нино Катамадзе Фото с её сайта





Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе объявила, что концерт на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня стал её последним выступлением в России. Артистка стала объектом критики в своей стране, поскольку шоу в Москве состоялось через два дня после разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.





"Самый тяжёлый в моей жизни день — 20 июня, и тяжелейший концерт — 22 июня, от которого я не отказалась лишь из-за 9-летней слепой девочки. Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам — это был мой последний концерт в России", - звявила Нино Катамадзе





Катамадзе подчеркнула, что никогда не участвовала в концертах, профинансированных российскими властями, и не выступала на праздниках российских политиков. Певица также извинилась перед грузинами за то, что «не стояла вместе с ними» в ночь разгона митинга и «не смогла защитить их физически».





"Этим постом хочу выразить свой протест в первую очередь против власти, присоединиться к требованию об отставке [главы МВД Грузии] Георгия Гахария! Россия — оккупант, Путин — наш общий враг!





Видя лицо каждого из вас, видя действия каждого из вас чётко слышу голос великого грузинского общественного деятеля Зураба Жвания: «Я грузин, а значит я европеец». Только вы являетесь ярким выражением европейского грузина, вы доказали, что будущее Грузии в Европе и никто никогда этого не изменит".





Согласно сайту Катамадзе, у неё запланирован концерт в Москве 27 марта 2020 года. Об его отмене или переносе пока не сообщалось.





Поводом для обострения отношений России и Грузии стало произошедшее 20 июня в грузинском парламенте. После того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера Ираклия Кобахидзе, оппозиционные партии покинули зал заседаний в знак протеста. По версии Гаврилова, он сел в то кресло, на которое ему указала принимающая сторона.